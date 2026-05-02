Millioner i efterbetaling: Københavns Kommune afslører lønsnyd hos leverandører

Københavns Kommunes kontrolarbejde har afdækket omfattende lønsnyd hos leverandører, hvilket resulterer i en samlet efterbetalingssum på 3,8 millioner kroner til 133 medarbejdere. Kommunen udvider samarbejdet mod social dumping for at styrke indsatsen.

Københavns Kommune afslører omfattende lønsnyd hos leverandører: Millioner i efterbetaling til snydte medarbejdere. Et omfattende kontrolarbejde udført af Københavns Kommune s Indsatsteam mod social dumping har afdækket alvorlige fejl og uregelmæssigheder i lønudbetalingerne hos en række leverandører.

Resultatet er en samlet efterbetalingssum på 3,8 millioner kroner til 133 medarbejdere, hvilket i gennemsnit svarer til 29.000 kroner per person. Årsrapporten for 2025 viser, at to ud af tre kontroller af lønsedler og tilhørende dokumentation afslørede underbetaling, hvilket understreger omfanget af problemet. Kontrolarbejdet er et led i kommunens bestræbelser på at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår for alle, der arbejder for eller med Københavns Kommune.

Snydet omfatter en bred vifte af forhold, herunder manglende udbetaling af overarbejdstimer, forkert beregning af feriepenge og undladelse af at betale minimumslønnen. Indsatsteamet har ikke blot identificeret snydet, men også sikret, at de berørte medarbejdere får den løn, de er berettiget til. Denne indsats er afgørende for at bekæmpe social dumping og sikre fair konkurrence mellem leverandører.

Overborgmester Sisse Marie Welling (SF) udtrykker alvorlig bekymring over fundene og understreger, at fair løn for udført arbejde er en grundlæggende værdi i København. Hun fremhæver, at det er uacceptabelt, at medarbejdere hos kommunens leverandører bliver snydt for deres løn, og roser Indsatsteamets arbejde med at afsløre og stoppe disse ulovlige praksisser.

Overborgmesteren pointerer vigtigheden af tillid til ordentlige forhold, når man arbejder for Københavns Kommune, og forsikrer om, at kommunen vil fortsætte med at føre tilsyn og gribe ind over for virksomheder, der ikke overholder lovgivningen. Hun understreger også behovet for et stærkt samarbejde på tværs af kommuner for at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår og fremme fair konkurrence.

Dette samarbejde er essentielt for at skabe et mere retfærdigt og bæredygtigt arbejdsmarked, hvor alle medarbejdere behandles med respekt og får den løn, de har krav på. Kommunen arbejder aktivt på at øge bevidstheden om social dumping og opfordrer både virksomheder og medarbejdere til at melde om eventuelle uregelmæssigheder. For at styrke indsatsen mod social dumping har Københavns Kommune udvidet sit Hovedstadssamarbejde mod social dumping med yderligere otte samarbejdspartnere i 2025, hvilket bringer det samlede antal medlemmer op på 13.

Dette samarbejde giver Københavns Kommunes Indsatsteam mulighed for at udføre kontroller og yde rådgivning til andre kommuner mod betaling, hvilket effektiviserer indsatsen og sikrer en bredere dækning. Samarbejdet er et vigtigt skridt i retning af at skabe et mere ensartet og effektivt tilsyn med løn- og arbejdsvilkår i hele hovedstadsregionen. Ved at dele ressourcer og ekspertise kan kommunerne bedre bekæmpe social dumping og sikre, at alle medarbejdere får den løn og de rettigheder, de er berettiget til.

Københavns Kommune ser samarbejdet som en investering i et mere retfærdigt og bæredygtigt arbejdsmarked, der tilgodeser både medarbejdere og virksomheder, der overholder lovgivningen. Fremadrettet vil kommunen fortsætte med at prioritere indsatsen mod social dumping og arbejde for at skabe et arbejdsmiljø, hvor alle kan føle sig trygge og respekterede





DagensDk / 🏆 9. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Social Dumping Lønsnyd Københavns Kommune Efterbetaling Arbejdsmarked

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mænd tiltalt for massivt udbyttesvind for over 300 millioner kronerTo mænd står til rette i Glostrup for omfattende økonomisk kriminalitet mod den danske stat i forbindelse med udbyttesagen. De er udleveret fra De Forenede Arabiske Emirater og anklages for at have spillet en central rolle i et netværk, der har indsendt falske ansøgninger om refusion af udbytteskat.

Read more »

100 Millioner År Gammelt Insekt Med Krabbelignende Klosakse Opdaget i RavForskere har opdaget et usædvanligt 100 millioner år gammelt insekt fanget i rav, der besidder klosakse på sine forben – en egenskab der normalt kun findes hos krabber og andre krebsdyr. Den nye art er opkaldt efter K-popgruppen Stray Kids.

Read more »

I april blev der indleveret gamle pengesedler for 22 millioner kroner | Nyheder22 millioner kroner.

Read more »

Sender millioner af kroner afsted - Bare ikke til osBeløbet er stedet fra 67 til hele 80 mio. kr. - men vi ser ikke en øre af det.

Read more »

Stjerne smider mange millioner efter villaRasmus Nissen Kristensen har købt en villa i nærheden af Aarhus.

Read more »

Pæleorm har på rekordtid spist pæle i lystbådehavn for 26 millioner kronerKommunen havde håbet, at træpæle i lystbådehavn kunne holde langt ud i fremtiden. Men efter 15 år er de spist op.

Read more »