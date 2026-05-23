Millionær-gevinst giver ældre kvinde en ny start i livet

En ældre kvinde fra Amager har vundet en uventet milliongevinst i Det Store Påske Lotto og fortæller om, hvordan hun vil bruge pengene.

En ældre kvinde fra Amager har vundet en uventet gevinst på 1.000.000 kroner i Det Store Påske Lotto . Kvinden, der er en pensionist, fortæller, at hun har gået og spekuleret over, hvordan hun skulle strikke sin økonomi sammen, og derfor er den million helt fantastisk.

Hun vil investere pengene, så der kan blive lagt lidt på, og pengene kan strække lidt længere. Kvinden har også fulgt et investeringskursus for kvinder, for at kunne blive lidt klogere. Hun fortæller, at hun har lidt investeringer i banken, men det er nogen, som banken tager sig af. Kvinden har en mindre opsparing, og den har det hidtil været kvindens bank, der har stået for at administrere.

Hun vil nu også selv prøve at investere, og hun vil gerne blive bedre til det. Hun vil gerne investere lidt efter sin moral og ideologi, og så også lidt af det, der kan betale sig. Kvinden vil ikke investere i våben, men måske i olie, og så måske guld og sølv. Hun vil gerne være forsigtig, men måske vil hun også vove lidt.

Hun synes, at det er spændende at lege med lidt aktier. Hun fortæller, at det ikke er hele millionen, der skal investeres. Hun vil gerne dele pengene med sine børn og børnebørn, så de kan få det skattefrie beløb, de må få. De er nærmest helt lamslåede





