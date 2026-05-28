Mille Foldager Nielsen: Fra Them til toppen af cykelsporten

18-årige Mille Foldager Nielsen fra Them satser på en professionel cykelkarriere. Med intens træning og støtte fra familien kæmper hun for at nå sine mål.

18-årige Mille Foldager Nielsen fra Them har allerede markeret sig som en af Danmarks mest lovende unge cykelryttere. Med en hverdag, der byder på 16 timer på cyklen og fem timers styrketræning om ugen, er hun godt på vej mod toppen.

Hun er forsvarende junior-danmarksmester i cykelcross og har desuden vundet sølv på seniorniveau. Men selvom resultaterne taler deres tydelige sprog, er hun ydmyg og holder fødderne på jorden. Hun sammenligner sig ikke med de store stjerner som Jonas Vingegaard, da hun erkender, at mænd og kvinder har forskellige forudsætninger i sporten. Hun fortæller, at kvinderne ikke får helt så meget i løn, men at det gradvist bliver bedre og mere lige.

For de kvinder, der kommer på et World Tour-hold, er der en minimumsløn på omkring 240.000 kroner om året de første to år. Det er dog et nåleøje at komme ind på et af de store hold, og i øjeblikket er der kun fem danske kvinder med kontrakt på et World Tour-hold. Mille Foldager Nielsen balancerer sin passion for cykling med en ungdomsuddannelse, da hun går i 2.g på gymnasiet.

Hun ser uddannelsen som en sikkerhed, hvis skader eller andre uforudsete hændelser skulle sætte en stopper for karrieren. Hun understreger, at det er vigtigt for hende, at cyklingen forbliver sjov, og at hun ikke føler pres udefra. De hårde dage, hvor motivationen svigter, minder hun sig selv om glæden ved sporten. Det næste store mål er DM i landevejscykling og enkeltstart, som finder sted den 26.

-28. juni, hvor hun håber på et godt resultat. Hendes rejse mod toppen kræver hårdt arbejde, dedikation og en stærk vilje, men hun er fast besluttet på at følge sin drøm





