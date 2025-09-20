Miljøministerens Luftforureningsudtalelser Vækker Bekymring: Teknologiske Løsninger og Behov for Standardisering

Miljøministerens udmeldinger om luftforurening og bilparkens elektrificering kritiseres. Photocat fremhæver behovet for fortsat fokus på teknologiske løsninger og præcise målinger, efter bekymrende udtalelser fra miljøministeren. Udtalelserne kan have konsekvenser for folkesundheden og miljøet.

I et svar til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg fremgår det, at miljøminister Magnus Heunicke (S) mener, at der ikke længere er behov for særlige løsninger til at reducere luftforurening, da elektrificeringen af bilparken forventes at være tilstrækkelig. Denne udtalelse, som kommer fra ministeriet, vækker bekymring, fordi den potentielt overser de alvorlige konsekvenser af luftforurening for både folkesundheden og miljøet.

Michael Humle, administrerende direktør i Photocat, udtrykker bekymring over denne misforståelse, som kan have betydelige negative effekter. Han understreger behovet for at revurdere tilgangen til bekæmpelse af luftforurening, især i lyset af de komplekse udfordringer, der er forbundet med at opnå reelle forbedringer. Photocat har præsenteret deres fotokatalytiske teknologi for miljøudvalget før sommerferien, og der er påvist, hvordan den kan nedbringe luftforureningen effektivt og økonomisk. Dette forslag ses som en mulig løsning, der burde overvejes. En nærmere undersøgelse af baggrundsdokumentationen afslører en mere kompleks virkelighed. Et review fra 2021 udført af Århus Universitet og et konkret studie fra Frederiksbjerg 2023 giver et nuanceret billede. Reviewet konkluderer, at teknologien forventes at sænke NOx-forureningen med kun 2%, langt under de rapporterede >20% udendørs. Derudover er der bekymring for dannelsen af skadelige nedbrydningsprodukter, såsom NO2, som potentielt kan forværre situationen. Der udtrykkes en påpegning af behovet for mere standardiserede målemetoder, da diverse studier er udført under vidt forskellige betingelser. Der bør altid udføres konkrete målinger på det ønskede sted, da lokale forhold som temperatur, sollys og fugtighed spiller en afgørende rolle for teknologiens effektivitet. Frederiksbjerg-studiet, hvor man påførte TiO2-granulat til vejasfalt, målte NOx-niveauer og vejrmiljøet i en periode. Målingerne var dog påvirket af COVID-19 og sommerferien, hvilket resulterede i lavere trafik og diskontinuerte målinger. Resultaterne fra Frederiksbjerg-studiet viste ingen statistisk signifikant forskel i NOx-koncentrationer mellem referenceperioden og den fotokatalytisk aktive periode. NO-fjernelseseffektiviteten var -0,17 (± 1,27). En øvre grænse for fjernelse af NOx blev estimeret til 17,5% ved hjælp af en kinetisk tunnelmodel. Sammenligningen af NO2 med COPERT V-gademodelprojektionen blev groft estimeret til at falde med 39% (± 38%), selvom dette estimat er behæftet med stor usikkerhed. Samlet set rejser disse resultater tvivl om effektiviteten af fotokatalytisk teknologi under reelle forhold, og understreger behovet for grundigere undersøgelser og en mere holistisk tilgang til bekæmpelse af luftforurening. Bekymringen fra Photocat omkring miljøministerens udtalelser afspejler en bredere bekymring for at undervurdere kompleksiteten i luftforureningsproblematikken. Der er behov for at anerkende, at elektrificering af bilparken alene ikke er tilstrækkelig til at løse problemet fuldstændigt. Der bør tages højde for andre faktorer, herunder industriemissioner, byplanlægning og forbrugsmønstre. Den omfattende dokumentation, fra reviewet af Århus Universitet til det specifikke studie fra Frederiksbjerg, understreger behovet for at forstå de lokale forhold. Der skal foretages skræddersyede løsninger, som er tilpasset de specifikke udfordringer i de forskellige områder. Endvidere fremhæver behovet for gennemsigtighed og præcise data i evalueringen af teknologiske løsninger. Det er vigtigt at sikre, at de anvendte metoder er valide og at resultaterne er præcise, for at kunne træffe informerede beslutninger og implementere effektive strategier for at reducere luftforureningen og beskytte folkesundheden





