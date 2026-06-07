Miljøministeren: Den grønne trepart er langt fra død

Miljøministeren afviser, at den grønne trepart er død, på trods af at Landbrug & Fødevarer har erklæret aftalen for ikke-eksisterende. Han henviser til aktiviteten i de lokale treparter og understreger, at regeringen fortsat har ambitioner om at beskytte grundvand og natur.

Den grønne trepart, som blev indgået i juni 2024 mellem regeringen, Landbrug & Fødevarer og en række miljøorganisationer, er fortsat i live. Det understreger miljøministeren efter udmeldinger fra landbrugets organisation om, at aftalen reelt ikke eksisterer længere.

Ministeren henviser til den summende aktivitet i de lokale grønne treparter, hvor der arbejdes med omlægning af landbrugsjord til natur. Samtidig erkender han, at tidsplanen er stram, men at det var en del af aftalen. Landbrug & Fødevarers formand Søren Søndergaard har i et interview med Jyllands-Posten sagt, at den oprindelige aftale er død, fordi regeringen har indført nye krav, som ikke var en del af forliget.

Blandt andet peger han på et nationalt sprøjteforbud og skærpet kvælstofregulering, som kommer ud over de oprindelige rammer. Aftalen indeholder 250.000 hektar ny skov og store vådområder, og der er afsat 43 milliarder kroner til arealomlægningen. Ministeren afviser, at treparten er død, og understreger, at regeringen stadig har ambitioner om at beskytte grundvandet og naturen. Han minder om, at vælgerne ved folketingsvalget klart tilkendegav et ønske om mere naturbeskyttelse.

Danmarks Naturfredningsforening bakker op om ministerens linje og påpeger, at treparten aldrig har givet parterne veto over landbrugspolitikken. Foreningens direktør Lars Midtiby siger i en skriftlig kommentar, at det altid har været klart, at politikerne kan tage yderligere tiltag for at rette op på landbrugets negative påvirkning af miljøet. Landmændene har imidlertid klaget over tidsplanen og bureaukrati, som ifølge dem står i vejen for opfyldelsen.

Ministeriet for den grønne trepart er nedlagt og lagt ind under det nye ministerium for natur og dyrevelfærd. Den nye minister, som endnu ikke har siddet længe, vil ikke forholde sig til, om der fortsat er for meget bureaukrati, men han forstår landmændenes frustration. De lokale grønne treparter er stadig aktive, og der arbejdes på at finde løsninger, der kan tilgodese både landbrug og natur. Samtidig er der usikkerhed om, hvordan de nye nationale krav vil påvirke de lokale aftaler.

Flere landmænd overvejer at trække sig fra arealomlægningen, hvis de rammes af sprøjteforbud, der ikke var en del af den oprindelige plan. Miljøministeren understreger dog, at treparten stadig har liv, og at regeringen vil levere på den ambitiøse naturpolitik, som danskerne har efterspurgt. Der er brug for tålmodighed og dialog, lyder det fra ministeren, som håber, at parterne fortsat kan samarbejde om at realisere den grønne omstilling af Danmarks arealer.

Danmarks Naturfredningsforening opfordrer til at holde fast i aftalens ånd og samtidig være åben for nødvendige justeringer. Foreningen ser gerne, at de lokale treparter får mere handlekraft og mindre bureaukrati, så processen kan gå hurtigere. Landbrug & Fødevarer står på den anden side fast på, at aftalen skal overholdes, som den blev indgået, og at nye krav ikke må underminere tilliden til forliget.

Det er en balancegang, som den nye minister skal navigere i, og som vil kræve politisk lederskab og kompromisvilje fra alle parter. Den grønne trepart er et centralt element i regeringens plan for at omstille Danmark til et mere bæredygtigt samfund, og derfor er det vigtigt, at uenighederne ikke får lov til at spænde ben for de ambitiøse mål.

I de kommende måneder vil der være fokus på, hvordan de lokale treparter kan implementeres effektivt, og om der er behov for yderligere politiske tiltag for at sikre fremdriften





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