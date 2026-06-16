Militærfly styrter ned under rutinemæssig flyvning

Et B-52 Stratofortress-bombefly er styrtet ned under en rutinemæssig flyvning fra Edwards Air Force Base i Californien. Der er ingen overlevende, og årsagen til ulykken er endnu ukendt.

Ny rapport vækker mistanke om Trumps helbred: Én detalje får alarmklokkerne til at ringe Flyulykker hører til blandt de mest tragiske hændelser i luftfarten, og når et militærfly styrter ned, vækker det ofte stor opmærksomhed.

Nu er endnu en alvorlig ulykke blevet føjet til rækken, efter et af det amerikanske luftvåbens mest ikoniske fly er styrtet ned under en rutinemæssig flyvning. Et B-52 Stratofortress-bombefly styrtede mandag kort efter start fra Edwards Air Force Base i Californien. Styrtet fandt sted få minutter efter, at flyet var lettet til en planlagt testflyvning fra den store militærbase, som ligger i Mojave-ørkenen nord for Los Angeles.

Ifølge oberst James Hayes begyndte flyet sin mission som planlagt, men kort efter afgangen styrtede det ned på basens område.

"Efter at have gennemgået optagelser af styrtet, har vi vurderet, at der ikke er overlevende," sagde James Hayes på et pressemøde. De otte ombordværende bestod af en blanding af militært personel, civile medarbejdere og kontraktansatte. Årsagen til ulykken er endnu ukendt. Efterforskere arbejder nu på at klarlægge, hvad der gik galt under den ellers rutinemæssige flyvning.

Et af luftvåbnets mest legendariske fly Det forulykkede fly var af typen B-52 Stratofortress, som gennem årtier har været en central del af det amerikanske luftvåbens kapacitet. Flytypen blev udviklet af Boeing i slutningen af 1940'erne og begyndelsen af 1950'erne og er fortsat i aktiv tjeneste. B-52-flyene har gennem tiden deltaget i en lang række militære operationer, blandt andet i Vietnam, Golfkrigen, Irak og Afghanistan.

Det er i stand til at medføre både bomber og krydsermissiler og regnes fortsat som en vigtig del af USA's militære styrke. Dengang styrtede et fly af samme type ned på øen Guam i Stillehavet. Ved den ulykke overlevede alle syv personer ombord. Den aktuelle ulykke er derfor blandt de mest alvorlige hændelser med flytypen i nyere tid og har sendt chokbølger gennem det amerikanske luftvåben





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