Den tidligere premierminister har beskrevet, at en afslutning på konflikten kræver virkelig pres fra det globale samfund. Mere vigtigt, har han afsløret en uenighed mellem, hvordan vestlige magter ser på krisen og hvordan den amerikanske tilgang behandler situationen som en simpel strid mellem to regionale ledere.

Nogle gange handler det om, at ressourcerne slipper op, og andre gange shows historien, at en tom stol pludselig kan ændre situationen fra den ene dag til den anden.

Mikhail Kasjanov kender Moskva bedre end de fleste. Han var den allerførste premierminister under den russiske præsident Vladimir Putin. Nu lever han i eksil, og han satte sig for nylig ned med det rumænske nyhedsmedie Digi24 for at fremlægge en klar vej til fred. Den tidligere embedsmand fortalte journalister, at en afslutning på konflikten kræver virkelig pres fra det globale samfund.

Lige nu eksisterer den forenede front ikke. I stedet påpegede Kasjanov en massiv kløft mellem, hvordan vestlige magter ser på krisen. Europæiske ledere ser tydeligt et offer og en angriber. Alligevel har den amerikanske tilgang ifølge Kasjanov behandlet situationen som en simpel strid mellem to regionale ledere.

Hvor skal ofrene udsættes for pres? Hvilke indrømmelser skal de give.... Dette er problemet. Dette er forskellen.

Hvis Washington matcher den europæiske tankegang, ville presset på den russiske økonomi være ødelæggende. Streng kontrol med sanktioner villeudslyde militærmaskinen. Det ville være et lammende finansielt slag. Som Kasjanov fortalte nyhedsmediet, vil Putin ’ikke have tilstrækkeligt med midler til at finansiere denne krig på en så intensiv måde, som han gør nu.

” Der er en anden, hurtigere vej til fred. Den tidligere premierminister blev spurgt, hvad der ville ske, hvis Putin pludselig forsvandt. Hans svar var direkte.

“Krigen ville være slut om tre måneder, tror jeg, måske endda hurtigere,” fortalte han Digi24. En ny leder ville øjeblikkeligt fryse kampene for at reparere de brudte relationer med Vesten. Kasjanov pegede på historien som bevis.

“Da Stalin døde i 1953, under begravelsesceremonierne, havde Khrusjtjov og Malenkov, lederne af kommunistpartiet på det tidspunkt, diskuteret netop dette: at afslutte Koreakrigen,” udtalte han. Inden for måneder efter den begravelse sluttede Koreakonflikten. Den eksilerede politiker hævder, at den nuværende russiske elite føler præcis det samme i dag. Han insisterer på, at alle i administrationen i hemmelighed ønsker, at krigen skal stoppe.

Den eneste forhindring er præsidenten.

“Hr. Putins problem i øjeblikket er, at han ikke kan ses som besejret,” konkluderede Kasjanov. Han tilføjede: “Han forstår, at så snart han ses som besejret, vil han miste magten.





