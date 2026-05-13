Mike Tullberg karantæner i pokalfinalen efter gult kort i Superligaen

FC Midtjyllands cheftræner Mike Tullberg har karantæne i pokalfinalen efter at have fået et gult kort i en Superliga-kamp. Han må se kampen fra tribunen, mens landsholdsspiller Philip Billing og FC Midtjyllands anfører Mads Bech Sørensen er klar til at spille.

Nej, der er ingen grund til at pakke sagerne ind. Cheftræner i FC Midtjylland, Mike Tullberg , ville da bestemt have foretrukket at stå på sidelinjen, når FC Midtjylland torsdag møder FC København i pokalfinalen.

Men et gult kort i seneste runde af Superligaen betyder, at FCM-træneren har karantæne og må se finalen fra tribunen. - Det er jeg ærgerlig over, men det er spillerne, der skal spille i kampen, og jeg har et dygtigt team omkring mig, så vi har styr på, hvad vi skal, og assistenterne er klar til at tage den opgave på sig, siger Mike Tullberg.

Det var i søndagens udekamp mod FC Nordsjælland, at Mike Tullberg efter 82 minutter fik et gult kort for at brokke sig over et manglende frispark til FC Midtjyllands Mikel Gogorza på kanten af FC hjemmeholdets straffesparksfelt. Se episoden, som koster Mike Tullberg et gult kort i kampen mod FC Nordsjælland og karantæne i Pokalfinalen: Advarslen betød, at Tullberg nåede op på 36 karantænepoint. I henhold til Dansk Boldspil-Unions disciplinære bestemmelser koster det en karantænedag.

Og fordi karantæner til trænere bliver trukket med over i pokalturneringen - i modsætning til spillernes karantæner - må Tullberg se torsdagens pokalfinale som menig tilskuere. Den regel kendte Mike Tullberg dog ikke. Havde han været bekendt med reglen, havde reaktionen over Gogorzas manglende frispark da også været mere afdæmpet.

- På det tidspunkt i kampen havde jeg været rolig længe, fordi jeg allerede efter 4-5 minutter havde fået at vide, at hvis man sagde noget, ville man få et gult kort, siger Mike Tullberg. - Men i det sidste kvarter vælger jeg at være mere aktiv, da vi skulle jagte en sejr, og så måtte jeg tage den karantæne i næste runde af Superligaen.

Men jeg havde nok valgt at være mere rolig eller blive siddende på bænken, hvis jeg havde vidst, at der var den regel. Heller ikke FC Midtjyllands landsholdsspiller Philip Billing ser nogen logik i, at Mike Tullberg ikke er med i pokalfinalen efter et gult kort i en Superligakamp. - Jeg synes stadig den underlige regel, at en træner får en advarsel i en ligakamp, og det så går ind i pokalturneringen, når der gælder andre regler for spillerne.

Men regler er regler, også for FC Midtjylland. Derfor bliver det med Billing på banen og Tullberg på tribunen, når midtjyderne skal forsøge at hente klubbens anden pokaltitel. - Jeg er da ærgerlig på Mikes vegne, men forhåbentlig kan vi gøre det på banen for ham, siger Philip Billing. Også FC Midtjylland-anfører Mads Bech Sørensen ærgrer sig over sin manglende cheftræner, men hæfter sig ved, at de trods alt har haft nogle dage til at forberede sig på det.

- Det er jo sådan, det er. Vi har haft nogle gode træninger og forberedelsesdage, og vi er klar til at spille i morgen. Så forhåbentligt kommer det ikke til at have nogen indflydelse på vores kamp, siger Mads Bech Sørensen. I Tullbergs fravær er det assistenttræner Allan K. Jepsen, der står i spidsen for holdet.

Det har han gjort en gang tidligere i sæsonen, da Tullberg også havde karantæne. Pokalfinalen mellem FC Midtjylland og FC København spilles torsdag klokken 17.00 og kan følges direkte i LIGA på P4 og her på dr.dk





FC Midtjylland FC København Pokalfinalen Mike Tullberg Philip Billing Mads Bech Sørensen Allan K. Jepsen

