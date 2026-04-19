Midtjyde vinder 4 millioner kroner i Lotto – nu venter pensionen

En midtjysk mand har vundet 4 millioner kroner i Lotto efter at have spillet med de samme tal i næsten 20 år. Pengene skal blandt andet bruges på et sommerhus, der skal sikre en tidlig pension.

Drømmen om en stor lottogevinst er en, mange deler, men for en midtjyde er denne drøm nu blevet til virkelighed. Han har sikret sig hele 4 millioner kroner efter at have spillet Lotto med det samme system og de samme tal i knap 20 år.

Tallene er nøje udvalgt og baserer sig på familiens fødselsdatoer, suppleret med tallet 26. Manden udtrykker stor glæde over, at han oprettede sit Lotto-system få dage før sin kones fødselsdag, hvilket han beskriver som et vildt tilfælde.

Han griner, mens han fortæller, at han ikke ønsker at bruge for meget tid på at tænke over tilfældighederne, men derimod på, hvordan de mange millioner skal anvendes. I en tidligere alder havde han nok haft andre planer for pengene. 'Jeg ville godt have vundet dem for 20-30 år siden, men det er nok bedre, at jeg vinder dem i dag,' siger han. 'Dengang havde jeg bare købt alt muligt skrammel. Så havde jeg haft et par nye biler og en motorcykel nu.'

Han føler sig med egne ord blevet ældre og 'superfornuftig', men understreger hurtigt, at han bestemt ikke er blevet alt for kedelig. Han forsikrer, at der stadig bliver kigget på biler og motorcykler, men at det ikke bliver tale om en impulsiv køb af dyre køretøjer for millioner. 'Nej, pengene skal ikke stå og kukkelure i banken,' lover han, og indikerer, at der skal være plads til lidt 'fis og ballade'.

Den fornuftige tilgang til formuen skyldes dog ikke kun en ændret livsopfattelse. En gammel drøm om at kunne gå på pension før alle andre spiller en stor rolle i hans planer. 'Vi spekulerer i at købe et sommerhus, som kan give os en passiv indkomst, så man selv kan vælge, hvornår man vil holde op med at arbejde,' forklarer han.

Han har altid haft et ønske om at stoppe med at arbejde, når han fyldte 60. Denne drøm kan nu potentielt blive en realitet, hvilket forklarer, hvorfor han endnu ikke har brugt pengene på alt muligt impulsivt. Denne nye formue åbner op for en fremtid med økonomisk frihed og muligheden for at realisere drømme om en tidlig pension





