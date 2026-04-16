Midtjyde-nyheder: Jobmesse, politiske forsinkelser, fiskekvoter og storkehåb

En række lokale nyheder fra Midtjylland omfatter en succesfuld jobmesse for unge i Lemvig, politiske ventepositioner på regionsniveau, hurtigt opfyldte fiskekvoter i Storåen, skolevalgsudfordringer i Silkeborg, vejfare, storkesyn, en klubaften-brydeepisode i FC Midtjylland og vedvarende gener fra en fabrik i Holstebro.

I Lemvig samledes 450 unge til en jobmesse med det formål at styrke den lokale tilstedeværelse og mindske fraflytning. Arrangementet ser ud til at bære frugt, idet Laura Kynde Pedersen allerede nu er et bevis på dets positive effekter.

På den politiske front oplever Lars Stampe (S) en uventet forsinkelse i sin indtræden i det midtjyske regionsråd. Han må afvente situationen, potentielt indtil årsskiftet, da Anders Kühnau (S), som han skal afløse, har opnået dispensation til at beklæde både en plads i Folketinget og i regionsrådet. Dette skaber en venteposition for Stampe, hvis politiske ambitioner er sat på pause.

I Storåen er fiskeriet efter storlaks blevet indstillet for sæsonen efter blot få timers fiskeri. Kvoten blev hurtigt opfyldt, og dermed er muligheden for at fange storlaks i Storåen udtømt indtil videre.

Beboere i Gubsøområdet ved Silkeborg Kommune står i et dilemma vedrørende deres børns skolevalg. Et enstemmigt skoleudvalg har foreløbigt afvist en anmodning om at blive en del af Balleskolens distrikt. Udvalget mangler kortsigtede økonomiske midler til at imødekomme ønsket, selvom der grundlæggende er opbakning til flytningen. Thomas Kjærgaard Flensborg, en af områdets beboere og far til to kommende skoleelever, udtrykker sin glæde over udvalgets synspunkt, men understreger samtidig behovet for en klar investeringsforpligtelse fra byrådet i Balleskolen. Mange beboere føler et stærkt tilhørsforhold til Balle og ønsker, at deres børn kan garanteres pladser på skolen. Den nuværende skoleinddeling placerer området under Skægkærskolen, der ligger længere væk, et resultat af ældre distriktsinddelinger i Silkeborg Kommune.

På motorvejen mellem Herning og Vejle har der været et uheld, hvor en bjælke er blevet tabt og ligger nu mellem afkørslerne til Herning Syd og Søby. Trafikanter opfordres til at udvise forsigtighed.

Et glædeligt syn har mødt beboerne ved Vildbjerg, hvor en flok storke er blevet observeret på en mark. Kun 50 kilometer derfra, ved Bækmarksbro, sidder storken Kjeld alene i sin rede. Observationen af storkeflokken vækker håb om, at Kjeld snart kan finde en mage og etablere et nyt storkepar.

FC Midtjyllands Junior Brumado har desværre pådraget sig en yderligere skade på sine ribben efter en uheldig brydekamp med holdkammeraten Franculino i omklædningsrummet. Træner Mike Tullberg beskriver episoden med en blanding af irritation og morskab. Han anerkender uheldigheden, men ser det også som et tegn på et sundt og venskabeligt omklædningsrum, hvor unge spillere kan more sig. Brumados fravær er beklageligt, men håbet er, at han kan vende tilbage mod slutningen af sæsonen.

I Hornshøjparken i Holstebro har beboerne, herunder Karl Kristian Lind, i årevis kæmpet mod gener fra den nærliggende fabrik McBride. De oplever en kraftig, syntetisk lugt af vaskemiddel, som påvirker deres velvære, og i værste fald deres humør. Nogle gange ses der endda nedfald på bilerne i området. Debatten om fabrikkens påvirkning har været intens, især siden søndag.

FC Midtjyllands cheftræner, Mike Tullberg, er genstand for debat angående hans mange gule kort og sin opførsel på sidelinjen. Tullberg selv kommenterer på kritikken og kan ikke garantere, at han ikke vil modtage et nyt gult kort i den kommende topkamp mod AGF mandag. Han understreger, at det er en del af spillet og situationen, og at det er unge spillere, der skal have det sjovt sammen, hvilket kan føre til uforudsete hændelser, som den der ramte Junior Brumado





tvmidtvest / 🏆 20. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lemvig Regionsrådet Silkeborg Kommune FC Midtjylland Holstebro

United States Latest News, United States Headlines

