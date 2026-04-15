Microsofts Licensudfordringer og Alternativernes Fremmarch

Debatten raser om, hvorvidt Microsofts dominans er truet, da mange organisationer kun har licens til basale løsninger. Dette åbner døre for alternativer, især for de avancerede brugere, der stiller krav om integration og fleksibilitet. Emnet udforskes med fokus på Python, AI og potentielle forhindringer for et fuldt skifte.

Omkring halvdelen af medarbejderne i større organisationer anvender i dag kun basale løsninger til e-mail, kalender og simple opgaver, da de ikke har en fuld Microsoft-licens.

For at få adgang til alt indhold på Ingeniøren, Version2 og Radar uden binding og betalingsoplysninger, kan du tegne et gratis prøveabonnement. Ved at acceptere disse betingelser giver du tilladelse til, at Ingeniøren/Teknologiens Mediehus kan kontakte dig via e-mail med information om arrangementer, konkurrencer, analyser, nyheder, job, undersøgelser og tilbud. Der kan forekomme markedsføring fra samarbejdspartnere i disse e-mails. Dine kontaktpræferencer kan altid ændres under menupunktet ‘Tilladelser & Services’ på din profil.

For at forbedre relevansen af vores indhold, bedes du vælge et eller flere emner, der interesserer dig, i forbindelse med tilmelding til den gratis prøveperiode. Du vil modtage nyhedsbrevet Erhverv, som fokuserer på samspillet mellem erhvervslivet, produktion og landets udvikling. Nyhedsbrevet er designet til at klæde dig på til at navigere bedst muligt i et teknologisk erhvervsliv.

Som medlem af IDA har du desuden gratis adgang til PLUS-indhold som en del af dit medlemskab. Aktiver din adgang ved at fortsætte via MitIDA.

Debatten om Python i større organisationer fortsætter, hvor nogle mener, at Python er forbudt. Dette afvises af andre, der fremhæver, at store banker anvender Python på alle ønskede PC'ere til diverse formål og frigiver interne værktøjer baseret på sproget, hvilket gør det til et basale værktøj. Ydermere pointeres det, at hvis en virksomhed har investeret i licenser til programmer som Bloomberg, som er afhængige af Python, vil det naturligvis være tilladt. Desuden kan AI nemt bruges til at oversætte, hvis Python ikke er direkte tilladt, og mange AI-værktøjer fungerer ikke optimalt uden scripting-muligheder.

En vigtig nuance i debatten er, at det primært er de såkaldte 'light-brugere', der bevæger sig væk fra Microsofts løsninger. De mere avancerede brugere, der udgør den anden halvdel af mange organisationers medarbejdere, har andre behov.

Hvad forhindrer AI i at skabe en forbindelse fra Bloombergs API til for eksempel LibreOffice, hvis det er det program, man ønsker at anvende? Bloomberg tilbyder plugins til Excel, der integrerer data direkte fra Bloomberg Terminalen, hvilket giver live markedsdata i regneark. Dette kan være en afgørende faktor for brugere, der er afhængige af disse integrationer. Disse avancerede brugere, der i praksis agerer som udviklere, selvom deres arbejde foregår i Excel, kan have specifikke krav, der gør dem bundet til Excel.

Når IT-afdelinger låser maskiner fuldstændigt ned, så kun Office-pakken og Edge er tilladt, tvinges brugere til at anvende Excel-makroer og Visual Basic for at udføre opgaver ud over simple e-mails og PowerPoint-præsentationer. Dette begrænser funktionaliteten for erfarne brugere markant.

Dog er det for langt de fleste brugere en simpel sag at skifte til et andet regnearksprogram. Udfordringen ligger primært i den ændrede brugerflade, som dog ikke adskiller sig markant fra de ændringer, Microsoft selv foretager i deres menugrafik.





ingdk / 🏆 6. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rusland raser over Zelenskyjs besøg: 'Han kommer for at tigge'Tirsdag morgen blev det annonceret, at Zelenskyj ville ankomme til Norge samme eftermiddag.

Read more »

Australiere raser over at betale for Harry og Meghans sikkerhedAustralske skatteydere skal betale for prins Harry og hertuginde Meghans sikkerhed under deres besøg, hvilket har skabt vrede blandt befolkningen og politikere. Over 46.000 har underskrevet en protest.

Read more »

Mange kommunale medarbejdere skifter væk fra MicrosoftEn ny udvikling viser, at kommunale medarbejdere i stigende grad forlader Microsofts produkter til fordel for mere enkle og potentielt billigere løsninger til dagligdags opgaver som e-mail og kalender. Dette skifte påvirker især "light-brugere", mens mere avancerede brugere, der er dybt integreret med Microsofts økosystem, fortsat ser fordele.

Read more »

Energinet stopper nye eltilslutninger: Datacentre og grønne projekter rammesDanmarks elnet er under pres, og Energinet har lukket midlertidigt for nye tilslutninger. Dette skaber forsinkelser for både datacentre som Metas i Odense og vigtige grønne erhvervsprojekter, mens debatten om samfundsgevinsten ved visse teknologier raser.

Read more »

Microsoft licensændringer og Python i organisationerNyheden diskuterer potentielle ændringer i Microsofts licensmodeller, hvor kun halvdelen af medarbejderne har fulde licenser, mens resten bruger simplere løsninger. Der berøres også brugen af Python i større organisationer, især i forbindelse med AI og integration med systemer som Bloomberg, og hvordan dette påvirker medarbejdere med mindre omfattende licensbehov.

Read more »

Scan selv-kasser: Effektivitet på bekostning af menneskelig kontakt?Debatten raser om scan selv-kasser i danske supermarkeder. Mens nogle ser dem som en tidsbesparende løsning, frygter andre, at de markerer afslutningen på personlig service og menneskelig interaktion, hvilket potentielt kan have bredere samfundsmæssige konsekvenser for trivsel og fællesskab. Salling Group fremhæver kundernes valgmuligheder.

Read more »