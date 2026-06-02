Microsofts forskere nærmer sig praktisk kvantecomputer

Microsofts forskere i Lyngby har opnået en tusind gange længere levetid for topologiske kvantebits ved at erstatter aluminium med bly. Det er et stort skridt mod at opnå en praktisk, skalerbar kvantecomputer.

Microsoft s forskere i Lyngby har erstattet aluminium med bly og opnået en tusind gange længere levetid for topologiske kvantebits . Kvanteenheden i Majorana 2 er produceret i Microsoft s kvantematerialelaboratorium i Lyngby , mens den fulde processor er færdiggjort andre steder i Microsoft s organisation.

Det har været en vanskelig opgave at udvikle en særlig form for kvantecomputer baseret på topologisk beskyttede kvantebits, men Microsofts forskere har arbejdet med dette i mere end 20 år. De har flere nedture undervejs, men nu er de nærmere en praktisk, skalerbar kvantecomputer baseret på sådanne kvantebits. Firmaet lover at have en sådan kvantecomputer i løbet af tre år. Illustration: Microsoft.

Gennem mere end 20 år har Microsoft arbejdet med at udvikle en særlig form for kvantecomputer baseret på topologisk beskyttede kvantebits. Det har været en vanskelig opgave med flere nedture undervejs. Tegn et gratis prøveabonnement og få adgang til alt indhold på Ingeniøren, Version2 og Radar, helt uden binding eller betalingsoplysninger. Du accepterer derudover følgende kontaktbetingelser: Ingeniøren/Teknologiens Mediehus må lejlighedsvis kontakte dig om arrangementer, konkurrencer, analyser, nyheder, job, undersøgelser og tilbud via e-mail.

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Microsoft Kvantecomputer Topologiske Kvantebits Lyngby Kvantematerialelaboratorium

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