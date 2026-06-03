Microsofts forskere i Lyngby opnår fremgang i kvantecomputerudviklingen

Microsofts forskere har opnået en væsentlig fremgang i udviklingen af kvantebaserede computere ved at erstatter aluminium med bly i topologiske kvantebits. Dette har resulteret i en tusind gange længere levetid for disse kvantebits.

Microsoft s forskere i Lyngby har opnået en væsentlig fremgang i udviklingen af kvantebaserede computere. De har erstattet aluminium med bly i topologiske kvantebits , hvilket har resulteret i en tusind gange længere levetid for disse kvantebits.

Dette fremstød er en betydningsfuld milepæl på vej mod at skabe en praktisk, skalerbar kvantecomputer. Firmaet lover, at de i løbet af tre år vil have en fungerende kvantecomputer, der bygger på disse nye kvantebits. Denne kvantecomputer vil være baseret på Majorana 2, der er produceret hos Microsofts kvantematerialelaboratorium i Lyngby. Den fulde processor, inklusive aflæsningskredsløb, er allerede færdiggjort andre steder i Microsofts organisation.

Microsoft har arbejdet mere end 20 år med at udvikle en særlig form for kvantecomputer baseret på topologisk beskyttede kvantebits. Dette har været en vanskelig opgave med flere nedture undervejs. Tegn et gratis prøveabonnement for at få adgang til mere indhold på Ingeniøren og andre medier





version2dk / 🏆 12. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Microsoft Kvantecomputer Lyngby Topologiske Kvantebits Majorana 2

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Over 60 år? Så bør du ikke følge dette råd i badetNy forskning viser, at kroppens behov for væske varierer markant fra person til person, og at det er bedre at lytte til kroppens egne signaler end at følge en fast regel.

Read more »

Lars Løkke Rasmussen risikerer at miste indflydelse på økonomiske beslutninger i ny regeringUd over den offentlige debat om politiske kompromisserfindes der en mindre synlig kamp om de økonomiske ministerier i den kommende regering. Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen ønsker større indflydelse på Finansministeriet og andre centrale økonomiske poster, men indik peger på, at Nicolai Wammen fra Socialdemokratiet vil beholde Finansministeriet. Dette udgør en udfordring for Løkkes ambitioner om reel indflydelse på fremtidige reformer.

Read more »

Enhedslisten afslører del af regerings nye politikEnhedslisten afslørede til formiddag dele af regerings nye politik. Møder med partier på Marienborg i Kgs. Lyngby tirsdag den 2. juni 2026. Tirsdag bliver regeringsgrundlaget præsenteret. Forud for et pressemøde er en række partier inviteret til møder. Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

Read more »

Microsofts forskere nærmer sig praktisk kvantecomputerMicrosofts forskere i Lyngby har opnået en tusind gange længere levetid for topologiske kvantebits ved at erstatter aluminium med bly. Det er et stort skridt mod at opnå en praktisk, skalerbar kvantecomputer.

Read more »