Microsoft udfaser Outlook Lite: Hvad du skal vide

Microsoft er ved at afvikle Outlook Lite-appen til Android. Læs her, hvornår det sker, og hvad du skal gøre, hvis du bruger appen.

Microsoft er ved at afvikle Outlook Lite , en simplificeret version af deres mailtjeneste, der primært har været tilgængelig på visse Android -enheder. Denne ændring er særligt relevant for brugere med ældre eller mindre kraftfulde telefoner, der muligvis har benyttet sig af Outlook Lite på grund af dens lavere ressourcekrav. Virksomheden opfordrer alle, der har appen installeret, til at slette den hurtigst muligt for at undgå problemer.

Ifølge Microsofts danske supportside vil Outlook Lite-appen officielt ophøre med at fungere den 6. oktober 2025. Brugere vil kun have en begrænset periode til at fortsætte med at anvende appen efter denne dato, før den fjernes helt. Microsoft anbefaler kraftigt, at brugere overgår til den fulde version af Outlook-appen, kendt som Outlook Mobile, som er standardløsningen for både Android- og iPhone-brugere.

Selvom den offentlige supportside angiver oktober 2025 som udfasningsdato, har teknologimedier, herunder Neowin og Windows Central, rapporteret, baseret på interne meddelelser til Microsoft 365-administratorer, at den endelige afvikling for Outlook Lite til Android er sat til den 25. maj 2026. Efter denne dato forventes appen stadig at kunne åbnes, men adgangen til indbakken vil blive deaktiveret, og centrale funktioner vil ophøre med at virke. Denne senere dato er ikke specificeret på den offentlige supportside.

Microsoft begrunder denne ændring med et ønske om at konsolidere deres ressourcer og tilbyde en mere sikker og funktionsrig e-mailoplevelse gennem den almindelige Outlook-app. Samtidig er det værd at bemærke, at den almindelige Outlook til Android fra januar 2026 kun vil blive understøttet på Android 10 eller nyere versioner. Dette kan potentielt skabe en ny udfordring for brugere, der tidligere benyttede Lite-versionen netop på grund af begrænsninger på ældre telefoner, hvis deres enhed ikke længere kan opdateres til en understøttet Android-version. De brugere, der stoler på Outlook Lite på ældre enheder, bør derfor overveje at undersøge mulighederne for opgradering af deres telefon eller alternative mailklienter, der stadig understøtter ældre operativsystemer





