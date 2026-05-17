Microsoft sætter nye køb på pause i CO2-fjernelse, mens Danske Bank og Rambøll er partner

Microsoft har sat nye køb på pause i deres CO2-fjernelsesindkøb. Danske Bank og Rambøll er partnere på Børsen Bæredygtig. Microsoft har et mål om at være CO2-negativ inden 2030 og neutralisere alle direkte CO2-udledninger, som virksomheden nogensinde har lavet, inden 2050. Microsoft har entetrahed af tiltag, der omfatter reduktion, fjernelse og øget effektivitet, og CO2-fjernelse er en del af denne helhed.

Microsoft har i flere år været den dominerende køber af CO2-fjernelse og finansieret store dele af det frivillige marked for klimakreditter og ccs-projekter, mens Danske Bank og Rambøll er partnere på Børsen Bæredygtig .

Nu sætter selskabet nye køb på pause, hvilket skaber usikkerhed i et marked, hvor mange projekter har bygget deres økonomi på forventningen om, at Microsoft ville fortsætte med at købe klimakreditter i stor stil. Microsoft har sat dette på pause for at evaluere, hvad de skal fremadrettet. Microsoft har et mål om at være CO2-negativ inden 2030 og neutralisere alle direkte CO2-udledninger, som virksomheden nogensinde har lavet, inden 2050.

Microsoft har en tilgang til dekarbonisering, der kombinerer reduktion, fjernelse og effektivitet, og CO2-fjernelse er en del af denne helhed. Microsoft fortsætter sit CO2-fjernelsesprogram, men indimellem kan de justere tempoet eller omfanget af deres indkøb af CO2-fjernelse. Langt hoved: Biokul, ccs (CO2-opsamling) og CO2-lagring er teknologier, der kan anvendes til CO2-fjernelse





