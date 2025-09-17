Microsoft Cloud vs. Europæiske Alternativer: Københavns Kommune Insisterer på Ejendommelige Datacentre

Københavns Kommune afstår fra muligheden for at spare 5,1 millioner kroner årligt ved at migrere til Microsofts cloud. Trods EU-domstolens fældte lovlige barrierer, hæver kommunen stadig egne datacentre, på trods af at andre aktører påpeger billigere og mere sikre europæiske alternativer.

En kontroversiel dom fra EU-domstolen knækkede Københavns Kommune drømme om at flytte sin it-infrastruktur til Microsoft s cloud i 2023. Og selv om den juridiske mur er fjernet, fortsætter kommunen med at insistere på at bruge egne datacentre, for at opnå ”fleksibilitet og bedre handlemuligheder.” Men ingen europæisk alternativ kan levere det samme som Microsoft , lyder det fra kommunen.

Københavns Kommune havde håbet på at spare 5,1 millioner kroner om året ved at migrere al sin it-infrastruktur til Microsofts cloud. Projektet 'Flytning og modernisering af København Kommunes it-infrastruktur' fra 2019 havde som måltet at skrotte kommunens egne datacentre og hoppe med i tech-gigantens sky, hvor størstedelen af den offentlige sektor allerede holder til.Indtil EU-domstolen tog stilling, var der opgør om Microsofts Cloud Act kunne give amerikanske myndigheder adgang til danske datatilstedeværende i Microsofts sky, en betænkelighed for kommunen. efter dommen udmelding modstrebende Arguments om GDPR og trusler om amerikansk spionering, varkløb kommunen krævet dataprivacy og sikkerhed. Kommunen mener, at Microsofts cloud er en udbredt standard i den offentlige sektor, hvilket sikrer adgang til kompetencer på markedet og reducerer risikoen for medarbejderflugt, da specialister generelt ønsker at arbejde med moderne teknologier frem for ældre datacenterløsninger. Til at imødegå bekymringerne om GDPR og sikkerhed, fremhæver kommunen at Data Privacy Framework er blevet implementeret, hvilket gør brugen af Microsofts cloudplatform fuldt lovlig.Derudover fremhæver kommunen Microsofts super stærke supportaftaler med klare SLA’er, høj sikkerhed og adgang til en teknologisk modenhed, som ingen lokal alternativ kan matche. Microsoft har også datacentre i Danmark drevet af danske firmaer og kan køre uden forbindelse til USA, hvilket mindsker bekymringerne om amerikansk indblanding. Men andre aktører mener, at der findes billigere og mere sikre alternativer i EU, som leverer den nødvendige datavolume. For eksempel nævnes tyske leverandører, som leverer S3 storage til meget lave priser, og virksomheder som Hetzner, som tilbyder dedikeret servere til priser der er betydeligt lavere end i de fleste andre cloud-modeller. Hvilket gør det oplagt for mange virksomheder at købe egne servere og have dem i et prisbilligt datacenter i Danmark, i stedet for at bruge en cloud service.





version2dk / 🏆 12. in DK Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:

Cloud Computing GDPR Data Privacy Microsoft Europæiske Alternativer Københavns Kommune Datacentre Secrurity IT Infrastruktur

Danmark Seneste Nyt, Danmark Overskrifter

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Efter fejl på fejl i børnesager: Kommune melder forældre til politietEt opslag fra en forælder på Facebook har fået familiechefen i Faxe Kommune til at politianmelde to personer.

Læs mere »

Punktum i Henrik Sass-sagen: Heller ikke anklagemyndigheden anker | NyhederAnklagemyndigheden anker ikke Københavns Byrets dom mod Henrik Sass Larsen.

Læs mere »

Kommune nærmer sig et salg på 30 millioner: Alligevel må den indkassere et tabEn opsigtsvækkende handel nærmer sig i Viborg. Kommunen ser ud til at sælge en markant ejendom, men det betyder et tab i millionklassen.

Læs mere »

Kommune nærmer sig et salg på 30 millioner: Alligevel må den indkassere et tabEn opsigtsvækkende handel nærmer sig i Viborg. Kommunen ser ud til at sælge en markant ejendom, men det betyder et tab i millionklassen.

Læs mere »

Stålkapper på Njals Tårn er ikke nok: Kæmpe søjle skal op gennem syv etagerKøbenhavns Kommune forventer at godkende den en rapport om det famøse Njals Tårn i København, som er en forudsætning for at byggeriet kan forstærkes og færdiggøres. Forstærkningen af tårnet kræver imidlertid en større indsats, end kommunen meldte ud i sidste uge.

Læs mere »

Microsoft-chefs arrogance skriger til himlen: Hold hendes videns-foragt ude af vores skoler»Værdien af viden er på vej mod nul.«Således indleder Microsofts danske landechef Mette Louise Kaagaard et indlæg på LinkedIn, hvor hun slår til lyd for, at »AI må integreres i undervisningen og omfavne, hvordan vi fremad løser opgaver - helt som vi har gjort med regneprogrammer og tekstbehandling«.

Læs mere »