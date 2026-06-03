Mickey Rourke indrømmer: Jeg var et fjols, bruddet med Carré Otis var min skyld

Mickey Rourke har på Instagram taget ansvar for bruddet med sin tidligere partner Carré Otis. Han indrømmer, at han var et fjols, og at det udelukkende var hans skyld. Carré Otis har tidligere beskrevet forholdet som voldeligt i sin selvbiografi.

Filmstjernen Mickey Rourke har indrømmet, at han var et fjols, og at bruddet mellem ham og den tidligere model og skuespillerinde Carré Otis var hans skyld.

I et Instagram-opslag tager han bladet fra munden og sætter ord på, hvorfor kærligheden gik i stykker mellem dem. Romancen fandt sted i 1990'erne, hvor parret var sammen fra 1992 til 1998, men nu åbner den 73-årige skuespiller og manuskriptforfatter op om, at han selv har forårsaget splitningen. Han skriver: Det var den forkerte pige, det er ikke hendes skyld, det er udelukkende min fejl. Jeg var et fjols i så mange år, det er slet ikke hendes skyld.

Jeg begik bare en blind og frygtelig fejl, som jeg fortryder dybt - det er ikke hendes skyld, det er udelukkende min skyld. Carré Otis har tidligere udtalt sig om forholdet i sin selvbiografiske bog Beauty, Disrupted fra 2011, hvor hun beskrev det som voldeligt. Hun fortalte om at have været udsat for overgreb både under sin modelkarriere og i sit forhold til Rourke.

Ifølge Otis kom begge parter fra dysfunktionelle familier, og de manglede de nødvendige redskaber til at løse deres problemer. I dag tager Mickey Rourke ansvar for sin del i forholdets sammenbrud, hvilketModstår modsat Carré Otis' tidligere beskrivelser af en voldelig dynamik. Dette åbne tilståelse fra en af Hollywoods mest berømte, men kontroversielle skuespillere viser, at selv efter år eller årtier, kan personer反悔 (to reconsider) og tilstå deres fejl.

Det bør nok også ses i lyset af, at begge parter nu er ældre og muligvis har modnet, hvilket giver mulighed for at se tilbage med større klarhed. Forholdet mellem Rourke og Otis var et af de mest omtalte celebrity-par i 90'erne, og deres splitting var ligeledes meget omtalt, men nu leverer Rourke en ny perspektiv, som tydeligvis er udsprunget af hans egen refleksion.

Det er uklart, om Otis har kommenteret dette seneste indlæg fra Rourke, men hun har tidligere været åben om de vanskeligheder, hun oplevede. Samtidig er det vigtigt at bemærke, at Rourkes indrømmelse er lavet på et socialt medie, som Instagram, hvilket også viser, hvordan offentlige tilståelser i dag ofte sker online, i stedet for i traditionelle medier.

Dette tilfælde varer også et lys på, hvordan vi tænker på ansvar i forhold, og om det er muligt at ændre fortællingerne om fortidige relationer. For nogle kan det være en måde at finde tilgivning på, og for andre en kilde til mere smerte.

Ud fra Otis' bog, var der klare tegn på, at hun følte sig krænket, og Rourkes nye udsagn kan både ses som en bekræftelse af hendes oplevelser og samtidig en udvidelse af fortællingen, hvor han overtager fuldt ansvar. I det hele taget, så handler det her om et komplekst forhold, der omfatter kærlighed, vold, ansvar og tilgivelse.

Det understreger, at selv berømte mennesker ikke er immune for at begå fejl, og at det er en livslængende proces at forstå og lære af sine handlinger. Sluttelig, så sætter dette også fokus på, hvordan vi som samfund omgår med berømmelse og privatliv. Når en stjerne åbner op om private forhold, især med sådan en intim dynamik, så bliver det en offentlig begivenhed, som mange følger med i.

Dette kan være en del af en større trend, hvor offentlige personer vælger at dele deres personlige rejser på sociale medier, og dermed også Henrik (shapes) den offentlige diskussion om følelser og tilregnelighed





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