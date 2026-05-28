Michael Valgrens etapesejr i Andalo var Giroens smukkeste

Michael Valgren s etapesejr i Andalo var Giroens smukkeste. Den fortæller en usædvanlig personlig historie om et menneskes kamp for at komme tilbage. Denne artikel udkommer også i Weekendavisens nyhedsbrev om cykling, Hjertets Bjerge.

Brian Nygaard skriver om hver etape under hele Giro d'Italia. Der er karrierer og de skæbner, de er med til at optegne, der minder om en film. Og der er cykelløb, der udvikler sig på en måde, så de faktisk ville tage sig godt ud på et stort lærred. I går var en af de dage, hvor cykelløbet krydsede veje med noget større og forløstes.

Det skete i det øjeblik, Michael Valgren satte sig bagest i den udbrudsgruppe, han havde kæmpet sig ind og ud af hele dagen, gav sig selv afstand nok til de andre for at kunne overrumple dem og vinde. Der blev kappet en snor til fortiden i det sekund, blot for at slå den smukkeste sløjfe på målstregen.

Det var en sejr, der fik hele cykelverden til at tænke på, hvordan det ville have været, hvis Michael Valgren havde vundet Giro d'Italia, da han fik sin første chance for mange år siden. Men det er en anden historie, der ikke er her. Her handler det om et menneskes kamp for at komme tilbage og om en sejr, der blev til på en af de smukkeste måder, man kan forestille sig.

Brian Nygaard er cand.mag. i filosofi og har skrevet fast om sport og kunst for avisen siden 2017. Han har base i Italien og arbejder ofte som ekspert-kommentator på tv til de store cykelsportsbegivenheder. Ved siden af journalistgerningen laver han vin i Californien.





