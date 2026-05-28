Michael Valgren vinder 17. etape i Giroen efter dramatisk dag

Michael Valgren har vundet 17. etape i Giroen efter en dramatisk dag i udbruddet. Det er hans største sejr i karrieren og kommer efter en hård genoptræning efter en voldsom sturdtur i 2022.

Michael Valgren har vundet 17. etape i Giroen efter en dramatisk dag i udbruddet. Det er hans største sejr i karrieren og kommer efter en hård genoptræning efter en voldsom sturdtur i 2022.

Danskeren har bevist, at han er tilbage på sit topniveau, da han vandt en etape i Tirreno-Adriatico tidligere på året. Sejren i Giro d'Italia bør også sætte Valgren i en god position, når hans kontrakt med EF Education står til at udløbe i udgangen af 2026.

Brian Nygaard siger, at det er ekstremt inspirerende at følge Valgrens eventyr og at han har vist, at han er en stærk og motiverende mand, der har vundet en plads på Danmarks VM-hold senere i år





DRNyheder / 🏆 5. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Michael Valgren Giro D'italia 17. Etape Cykelsport Danmark

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jonas Vingegaard føler kærligheden fra italienske fans, mens danskere hepper på ham i GiroenJonas Vingegaard er taknemmelig over støtten fra italienske fans, men også over danskernes opbakning i Giroen. En 19-årig mand blev sigtet for en række færdselsforseelser og anvendte sit tjenestevåben, men ikke mod politiet. En anden mand fik fuld plade på sigtelser efter at være blevet standset af politiet. En undersøgelse viser, at mange dansker ikke følger anbefalingerne om at bruge solcreme med mindst faktor 30.

Read more »

Vingegaard triumferer igen: Fjerde etapesejr i GiroenJonas Vingegaard viser overlegen form med endnu en imponerende etapesejr i Giro d'Italia. Den danske stjerne dominerer i bjergene.

Read more »

Diverse nyheder: 3D-printet knogle, Michael Valgren sejr, Kasper Schmeichel stop og mereDer er flere nyheder: En 3D-printet knogle er for første gang i Norden blevet indopereret. Michael Valgren vandt sin første etape i en grand tour. Kasper Schmeichel har annonceret sit karriestop. Desuden: grantræ fældet med pollen, paraglider ramt af fly, amerikansk sundhedsminister viral video og affaldssortering fra Aalborg Karneval.

Read more »

Michael Valgren skrev cykelhistorie ved at vinde i Giro d'ItaliaMichael Valgren har vundet i Giro d'Italia og skrev cykelhistorie. Han har i årevis kæmpet sit livs kamp for at komme tilbage til cykelsporten efter at have faldet ned fra en skrant, pådrog sig et bækkenbrud, smadrede sit knæ og slog sin hofte af led.

Read more »