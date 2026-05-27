Michael Valgren skrev cykelhistorie ved at vinde i Giro d'Italia

Michael Valgren har vundet i Giro d'Italia og skrev cykelhistorie. Han har i årevis kæmpet sit livs kamp for at komme tilbage til cykelsporten efter at have faldet ned fra en skrant, pådrog sig et bækkenbrud, smadrede sit knæ og slog sin hofte af led.

Sejren i Tirreno-Adriatico var et vendepunkt for ham. Han trænede i hele 2023 på EFs udviklingshold og vandt en etape i storløbet før han blev klar til at køre i Giroen. Familien har også spillet en stor rolle i hans comeback. Han blev far for tredje gang og har vendt tingene på hovedet - ingen træningslejr, men en masse træning på hometraineren.

Han var på et tidspunkt sneet inde oppe i Thy, hvor han bor, og trænede derhjemme. Han var nærmest tilbage fra de døde, men har i årevis kæmpet sit livs kamp for at komme tilbage til cykelsporten. Han er lavet af noget specielt og har et ansvar på hjemmefronten. Han skal risikere liv og lemmer, hver gang han kører cykelløb.

Han har forelsket sig i cykelsporten og tror sgu også selv, at han var lidt overrasket over sin sejr i Giroen. Han er en rendyrket møghund og har taget et valg, som han tager hver gang han kører cykelløb





