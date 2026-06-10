Mexicansk afstamning i USA er allerede VM-feber

B.T. har mødt mange amerikanere, der virker ligeglade med VM-feberen. Men hos en særlig befolkningsgruppe er den allerede helt i top. Det drejer sig om interessen for det mexicanske landshold, som torsdag spiller åbningskamp på det legendariske Azteca Stadion i Mexico City.

Få timer inden starten på VM i fodbold skal man lede længe efter begejstringen i USA . Men hos en særlig befolkningsgruppe er den allerede helt i top.

VM-feberen har endnu ikke indfundet sig i USA, hvor mange af de amerikanere, B.T. har mødt, virker komplet ligeglade. Det drejer sig helt konkret om interessen for det mexicanske landshold, som torsdag spiller åbningskamp på det legendariske Azteca Stadion i Mexico City. I eksempelvis Los Angeles, hvor B.T. befinder sig i dagene op til VM, er der flere eksempler på, at noget voldsomt stort er under opsejling.

Et helt klart bevis på det fandt vi, da vi mandag var i gaderne i Downtown Los Angeles for at tage temperaturen på VM-stemningen. En ung mexicansk-amerikaner, som B.T. mødte i Downtown LA, glæder sig helt vildt til VM. Det samme gør mange andre mexicanere. Jeppe Elkjær Den var mildest talt lunken, når vi snakkede med amerikanere.

Men da vi løb ind i en person med mexicansk afstamning, var tonen en helt anden.

"Viva Mexico! Jeg skal se den første kamp på torsdag.

" Og det er netop blandt den del af Los Angeles og Californiens befolkning med mexicansk afstamning, at VM-stemningen for alvor er ved at koge dagen før åbningskampen. Et af de største tilbagevendende af dem er på det legendarisk LA Memorial Coliseum, hvor der for årtier siden blev spillet hele to Super Bowls i amerikansk fodbold. Og her blev billetterne sat til salg for 10 dollars.

En yderst billig pris sammenlignet med prisen for at tage på stadion og se kampe live. Priserne på videresalgssitet StubHub for at komme ind og se Mexicos åbningskamp på storskærm i LA. StubHubB. T. forsøgte at få fat i en billet via den officielle salgskanal til Mexicos første kamp.

Men ikke nok med, at billetterne blev flået af de digitale hylder, så er de så ekstremt populære, at de nu kan købes på diverse videresalgs-sider til mange gange over den oprindelige pris på 10 dollars – svarende til 70 kroner. Går man eksempelvis på StubHub, så er den billigste billet i skrivende stund til salg for lige under 500 kroner. Og en række andre billetter er til salg for langt højere beløb





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