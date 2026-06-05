Kronprinsesse Mette-Marit er blevet sat på listen over personer, der skal have foretaget lungetransplantation. Det får nu store konsekvenser for kronprinsessens hverdag.

Mette-Maritt er kommet på listen til et nyt organ, men der venter store forandringer for kronprinsessen, vurderer ekspert. Det norske kongehus har vakt opsigt det sidste lange stykke tid - og særligt kronprinsesse Mette-Marits sygdomsforløb har trukket overskrifter verden over.

Som følge af sin livstruende kroniske lungesygdom og efter grundige helbredsundersøgelser er Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mette-Marit blevet sat på listen over personer, der skal have foretaget lungetransplantation. Og det får nu store konsekvenser for kronprinsessens hverdag. Sådan lyder meldingen fra Marthe Gundersen, der er sundhedsrådgiver, til det norske medie. Hun kan ikke rejse, for man skal være klar på ethvert tidspunkt til transplantation.

Man må opholde sig i nærheden. Man skal være klar til at tage telefonen på alle tider af døgnet. Der er mange store begrænsninger. Lange udlandsrejser er ikke aktuelt.

Hun skal holde sig indenlands. Ifølge Organdonationsfonden står der i øjeblikket otte personer på venteliste til nye lunger i Norge - og dermed indtager prinsessen altså nummer ni i køen. Ventetiden kan dog både være krævende og fuld af modsatrettede følelser. Mange fortæller om lettelse, fordi de får håb.

Men der er også bekymringer for fremtiden. Vil jeg klare det? Vil jeg være frisk nok, hvis telefonen ringer? fortæller Marthe Gundersen. Derfor skal Mette-Marit gøre alt for at holde sin muskelmasse oppe, hvis hun vil blive på listen, lyder det fra eksperten.

De fleste får et længere liv, men de får også et anderledes liv med opfølgning, medicinering og optræning, siger hun. Tiden efter operationen er kritisk, for når kroppen får et fremmed organ, går immunforsvaret i alarmberedskab, fortæller eksperten. Patienten skal derfor som regel tage immundæmpende medicin resten af livet, så kroppen ikke afstøder den nye lunge. Det er en stor udfordring for kronprinsessen, men hun er ikke alene.

Mange andre mennesker går gennem lignende situationer og finder styrke i at dele deres erfaringer. Og det er det norske kongehus, der er åbne og ærlige om deres situation. De har altid været åbne og ærlige om deres sygdomsforløb, og det er noget, som de fortsat vil gøre. Det er en stor udfordring for kronprinsessen, men hun er ikke alene.

Mange andre mennesker går gennem lignende situationer og finder styrke i at dele deres erfaringer. Og det er det norske kongehus, der er åbne og ærlige om deres situation. De har altid været åbne og ærlige om deres sygdomsforløb, og det er noget, som de fortsat vil gøre.





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Mette-Maritt Kronprinsessen Lungetransplantation Kongehus Sygdomsforløb

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