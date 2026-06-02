Nye oplysninger om Mette-Marits helbred har skabt stor opmærksomhed og udviklingen ser ud til at få konsekvenser langt ud over kongehusets egne mure.

Nye oplysninger om Mette-Marit s helbred har skabt stor opmærksomhed, og udviklingen ser nu ud til at få konsekvenser langt ud over kongehusets egne mure. Eksperter advarer, at Putin kan være ved at begå en stor fejl.

Kronprins Haakon befinder sig i øjeblikket i Japan på et officielt besøg, men har valgt at forkorte turen med en dag.

"Det er vigtigt at komme hjem og være sammen med Mette. Hun har det dårligt nu, så det vil jeg gerne," lød det fra kronprinsen under besøget. Parrets datter, prinsesse Ingrid Alexandra, vender også hjem fra sine studier i Australien tidligere end planlagt. Sygdommen medfører dannelse af arvæv i lungerne, hvilket gradvist gør det vanskeligere at trække vejret og optage ilt.

I sidste uge oplyste det norske kongehus, at kronprinsessens helbred var blevet yderligere forværret. Den seneste udvikling har ført til spekulationer om, hvor alvorlig situationen er blevet. Kronprinsen ønsker dog ikke at gå ind i spørgsmål om eventuelle fremtidige behandlingsforløb eller muligheden for en organtransplantation. De seneste meldinger om Mette-Marits helbred har sat familien i bevægelse og efterladt mange nordmænd med en voksende bekymring for kronprinsessens situation.





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