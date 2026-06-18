Mette Frederiksen kritiserer EU-budget; Ebola udgør fortsat trussel; GTA 6 får forsalgsdato

Denne nyhedsopsummering dækker en bred vifte af begivenheder: statsminister Mette Frederiksens EU-kritik, den fortsatte Ebolaepidemi i Congo, VM-fodboldudviklinger, døenden af et historisk egetræ i Storbritannien, en gymnasieeleven eksamenfeber, israelske reaktioner på Trumps Iran-aftale, en auktion af Hans Scherfigs kunst, politiske rådgiverdebat, forsalget af GTA 6 og en dom i en voldtægtsag i København.

Statsminister Mette Frederiksen har under et EU-topmøde i Bruxelles udtrykt kritik af EU's budgetforhandlinger. Ifølge hende er forslagene for høje, og der mangler en tilstrækkelig intern reformvilje i EU for at tilpasse budgettet til den aktuelle situation.

Begivenheden er rapporteret af Ritzau. Samtidig har erhvervsminister Martin Lidegaard og Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla deltaget i at starte et nyt robotcenter, som er det eneste af sin art i verden. I en anden nyhed er Ebolaepidemien i DR Congo fortsat alvorlig; sundhedsmyndighederne har registeret over 200 døde. Africa CDC bemærker, at smittesporingen er efter, især i provinserne Ituri, Nordkivu og Sydkivu.

På sportsfronten kan både Tjekkiet og Sydafrika stadis nå at avancere fra VM-gruppespillet på trods en dårlig start. Der bliver sendsomhed på DR1, radioen og i en blog. I Storbritannien er det legendariske egetræ 'Major Oak' i Sherwoodskoven, som rømede omkring Robin Hood, tæt på at dø efter 1.200 år. Træet har ikke fået blade i år og viser ingen tegn på liv, men vil blive stående som et monument.

I Danmark skal gymnasieeleven Filip Svenstrup Jacobsen til sin sidste eksamen i Aarhus. Han ønsker ikke blot at bestå, men også at familiens fokus er på fejringen og ikke på karakteren dagen efter. I dag kan Bosnien-Hercegovinas Amir Hadžiahmetović få sin VM-debut mod Schweiz. Israelere med iranske rødder er skuffede over Trumps nye aftale med Iran, blandt de omkring en kvart millioner med baggrund i Israel.

KunstnerHans Scherfigs værker, kendt for eksotiske motiv, er solgt for 920.000 kroner ved Bruun Rasmussen, inklusive maleriet 'Badende Piger' solgt for 260.000 kroner, fem gange over vurderingen. I politiske kredse ugeres debat om, hvornår man bør ofre en rådgiver på bekostning af en politicians troværdighed; to tidligere rådgivere deler deres perspektiver. Det længe ventedevideospil 'Grand Theft Auto VI' får forsalget den 25 juni efter over et årti i udvikling.

Retten i København har idømt en 38-årig mand otte års fængsel for voldtægt og to forsøg begået i Sydhavnen på nyårsdag 2025 under trussel med en kniv





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