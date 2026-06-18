Mette Frederiksen: Fokus på modtagecentre uden for EU's grænser

Mette Frederiksen, statsminister i Danmark, har offentliggjort, at den vigtigste prioritet i hendes tredje regeringsperiode er at få modtagecentre for asylansøgere uden for EU's grænser. Hun har tidligere været optaget af at få en aftale med Rwanda i Afrika, men da den socialdemokratiske regering trådte til, blev fokus rettet mod en løsning i samarbejde med EU.

Den vigtigste prioritet for Mette Frederiksen personligt i hendes tredje tørn som statsminister bliver modtage- og udrejsecentre uden for EU’s grænser. - Jeg vil gerne sige til dig, at den enkeltstående konkrete politiske ting, jeg har tænkt mig at engagere mig allermest i som statsminister, er, at vi får de her centre uden for Europa, siger hun til avisen.

Meldingen kommer, dagen efter at EU-Parlamentet vedtog en tilbagesendelsesforordning, der blandt andet åbner for udrejsecentre uden for EU. Det er ellers ikke mange år siden, at Danmarks forslag om modtage- og udrejsecentre uden for EU fik en kold skulder i Bruxelles. Da Mette Frederiksen tidligere torsdag ankom til EU-topmøde i Bruxelles, kaldte hun det også en ’kæmpe sejr for Danmark’, at EU-forordningen blev vedtaget.

- Jeg tør godt sige, at i den her valgperiode får vi etableret et center uden for Europa, siger Mette Frederiksen til Berlingske. Hun vil dog ikke love det, da avisen beder hende om det. Men hun ’tror’, at der i denne valgperiode kommer et center. Danmark er allerede i dialog med lande i og uden for EU om oprettelsen af centrene, lyder det videre.

Ifølge udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov (S) er forventningen, at EU inden året er omme er i ’konkret dialog med et partnerland om at overføre de første udlændinge uden lovligt ophold’. - Det bevæger sig fremad, og et udrejsecenter uden for EU har aldrig været tættere på, siger Morten Bødskov torsdag aften. - Tidligere stod Danmark alene på det her område, men nu er der enighed i EU om, at det er den vej, vi skal gå.

Så jeg deler statsministerens optimisme, siger han. Det var op til folketingsvalget i 2019, at Socialdemokratiet første gang luftede tankerne om et modtagecenter for asylansøgere i et land uden for Europa. Siden lavede den socialdemokratiske etpartiregering en rammeaftale med Rwanda i Afrika, der stod klar til at huse modtagecenteret. Planerne gik dog i vasken, da SVM-regeringen trådte til.

I stedet rettede fokus sig mod en løsning i samarbejde med EU. Hun har stillet sig et ’eksplosivt’ sted





jppolitik / 🏆 23. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mette Frederiksen Danmark EU Udrejsecentre Forældre Rwanda Afrik

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Minister vil give kompensation til de mest berørte landmændDer skal indføres et nationalt sprøjteforbud i år, sagde statsminister Mette Frederiksen i sidste uge.

Read more »

Mette Frederiksen og Pia Olsen Dyhr i kriser på grund af deres egenrådighedToppolitikeres egenrådighed og behov for loyalitet ender ofte med forkerte beslutninger med store konsekvenser

Read more »

Mette Frederiksen kritiserer EU-budget; Ebola udgør fortsat trussel; GTA 6 får forsalgsdatoDenne nyhedsopsummering dækker en bred vifte af begivenheder: statsminister Mette Frederiksens EU-kritik, den fortsatte Ebolaepidemi i Congo, VM-fodboldudviklinger, døenden af et historisk egetræ i Storbritannien, en gymnasieeleven eksamenfeber, israelske reaktioner på Trumps Iran-aftale, en auktion af Hans Scherfigs kunst, politiske rådgiverdebat, forsalget af GTA 6 og en dom i en voldtægtsag i København.

Read more »

Mette Frederiksen: EU-budgettets stigning er for højtStatsminister Mette Frederiksen kritiserer det cypriotiske EU-formandskabs budgetforslag som for ambitiøst og uden tilstrækkelig reformvilje. Hun åbner dog for en mindre stigning, hvis midler prioriteres forsvar, teknologi og grøn omstilling samtidig med, at hun afviser flere penge til traditionelle landbrugsordninger. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen deler kritikken, mens en gruppe på 16 lande støtter forslaget. Enighed kræves inden 2026.

Read more »