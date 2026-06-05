Mette Frederiksen: EU‑udvidelse er afgørende for Europas sikkerhed

Statsministeren argumenterer for fortsatte forhandlinger om medlemskab, på trods af interne udfordringer og behovet for at beskytte de pro‑europæiske kræfter i øst.

Statsminister Mette Frederiksen leverede i dag et entydigt budskab under mødet med europæiske regeringschefer i Montenegro, hvor den europæiske udvidelsesproces stod i centrum. Hun pegede på den nuværende sikkerhedspolitiske situation, præget af den fortsatte krig i Ukraine og den stigende trussel fra hybridkrigførsel i resten af Europa, som en væsentlig grund til, at EU skal udvide sig for at styrke sit kollektive forsvar.

Ifølge Frederiksen er det afgørende, at forhandlingerne om medlemskab fortsætter, så de pro‑europæiske kræfter i kandidatlandene får den nødvendige støtte i mødet med russisk pres. Hun understregede, at en stærkere union er den bedste garant for både europæisk sikkerhed og politisk stabilitet, og at udvidelsen derfor er et strategisk imperativ for regionen. Samtidig belyste hun de indre udfordringer, EU står over for i forbindelse med tiltrædelsesprocessen.

Mange medlemsstater ønsker at gentænke den nuværende optagelsesmodel på baggrund af erfaringerne med Ungarns tidligere premierminister Viktor Orbán, som har brugt vetoret til at blokere vigtige beslutninger såsom støtte til Ukraine og sanktioner mod Rusland. Frederiksen argumenterede for, at flere tiltrædelsesansøgere kræver en fleksibel beslutningsstruktur, så ingen enkelt land kan hæmme de nødvendige handlinger, herunder den fortsatte oprustning af Europas forsvarskapacitet.

Hun påpegede, at EU må finde en balance mellem at inkludere nye medlemmer og samtidig bevare sin handlekraft, så unionen kan reagere hurtigt på sikkerhedstrusler. EU befinder sig i et tydeligt dilemma: på den ene side skal østeuropæiske lande som Ukraine, Moldova og Montenegro trækkes væk fra Putins indflydelse og integreres i den europæiske familie; på den anden side kan en ukontrolleret udvidelse svække beslutningsprocessen i Europa.

Tysklands kansler Friedrich Merz har derfor foreslået en ny model, hvor kandidatlande kan deltage i EU‑Kommissionen og Europa-Parlamentet uden at have stemmeret i starten. Dette er ment som et kompromis, men kritikere, herunder Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj, fastholder, at uden stemmeret er det uretfærdigt at give dem en plads i institutionerne. I øjeblikket har ti lande stået på EU's dørtærskel i mange år, men efter 13 år uden nye medlemmer er udsigterne pressede.

Alligevel har alle medlemsstater netop givet grønt lys til, at Ukraine og Moldova kan tage næste skridt i deres medlemskabsforhandlinger. Ukraine indgav sin ansøgning i 2022, og de kommende forhandlinger vil fokusere på at sikre, at landets retsstatsinstitutioner lever op til EU's standarder. Ligeledes er Montenegro, Albanien, Nordmakedonien og andre lande i gang med forhandlingerne, mens Kosovo, Georgien og Bosnien‑Hercegovina endnu ikke har nået samme fase.

Endvidere er spørgsmålet om EU‑medlemskab igen blevet aktuelt i Norge og Island, hvor sidstnævnte planlægger en folkeafstemning den 29. august for at genoptage forhandlingerne om optagelse i den europæiske union





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