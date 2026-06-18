Statsminister Mette Frederiksen kritiserer det cypriotiske EU-formandskabs budgetforslag som for ambitiøst og uden tilstrækkelig reformvilje. Hun åbner dog for en mindre stigning, hvis midler prioriteres forsvar, teknologi og grøn omstilling samtidig med, at hun afviser flere penge til traditionelle landbrugsordninger. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen deler kritikken, mens en gruppe på 16 lande støtter forslaget. Enighed kræves inden 2026.

Den foreslåede stigning i EU-budgettet under det cypriotiske formandskab bliver bygget på en ændringsforslag, som Mette Frederiksen (S) kalder for for højt. Hun udtaler til danske medier, mens hun er på vej til et EU-topmøde i Bruxelles, hvor finansieringen fra 2027 og frem er centralt.

Ifølge hende mangler der en tilstrækkelig reformvilje internt i EU for at tilpasse budgettet til den nye sikkerhedspolitiske situation. Finansministeriet har regnet ud, at det seneste forslag vil medføre en årlig stigning i Danmarks bidrag på 15,6 milliarder kroner, målt i 2026-priser i forhold til den nuværende budgetperiode 2021-2027.

Under forhandlingerne om det foregående budget i 2019 var Frederiksen tilhænger af besparelser, men hun har siden forladt gruppen af sparing Landsdele og nu erklæret sig åben for en mindre stigning, hvis midlerne prioriteres til forsvaret, konkurrenceevnen og den grønne omstilling. Hun understreger, at EU har brug for flere muskler, men at disse skal være på det rigtige sted og ikke gå til de traditionelle landbrugsordninger eller andre gamle budgetposter.

Formålet er et budget, der afspejler den nye tid med en rimelig balance. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) giver ligeledes udtryk for kritik, siger at forslaget er for meget, selvom Danmark er villig til at bidrage mere. Tyskland, Holland og Sverige er også skeptiske, mens en koalition på 16 medlemslande under navnet "Friends of cohesion" støtter forslaget for at bevare samhørighedsmidlerne. Da beslutningen skal træffes enstemmigt, er der håb om en aftale inden udgangen af 2025.

Denne finansiel debat er en del af større diskussioner om EU's fremtidige rolle og prioriteringer i en tid med geostrategisk spænding, teknologisk udvikling og klimaforandringer. Striden handler ikke kun om tal, men om, hvilken europæisk identitet man vilBygge. Mere europæisk samarbejde om forsvar kræver flere midler, men nogle lande frygter, at national kontrol over landbrug og regional støtte vil svindle.

For Danmark betyder det en vurdering af, hvor meget suverænitet man er villig til at afgive til EU, mod at få større indflydelse på den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Økonomisk set vil en stigning i bidraget på næsten 16 milliarder kroner årligt påvirke det danske finanslovsforløb og muligvis kræve nye skatter eller omprioriteringer andre steder i statens budget. Samtidig kan et større EU-budget tilskynde til investeringer i grøn teknologi og digital infrastruktur, som også gavner dansk eksport.

De nordiske lande har historisk været tilhængere af et stramt EU-budget, men nu ser de behov for at styrke EU's militære kapacitet efter Ruslands invasion af Ukraine. Cypern, som har formandskabet, repræsenterer derimod syd- og østeuropæiske interesser, der har brug for fortsat støtte til regional udvikling. Kompromiset bliver svært, fordi enhver ændring skal tilgodeses alle 27 landes økonomiske og politiske krav. En sikkerheds- og forsvarspakke kræver fælles finansiering, mens landbrugsordninger ofte ses som national støtte til bondestanden.

Den forestående forhandlingsrunde bliver derfor Liberals test af, om EU kan forene disse modsatrettede interesser. Danmark, med sin stærke landbrugssektor og sit ønske om at begrænse EU's udgifter, vil være en hård forhandler, men også klar, at Europa skal kunne mere på forsvarsskolen. Dette spændingsfelt mellem nationale prioriteringer og fællesskabsånd vil være afgørende for udfaldet.

Enighed er vigtig for at sikre forudsigelige rammer for欧盟's programmer inden 2027, ellers vil der være fare for afbrud i forskningsmidler, samhørighedsstøtte og andre vigtige områder. Den danske befolkning vil med stor sandsynlighed ønske at høre om, hvordan EU's budgetudgifter påvirker deres egen økonomi, og om de får tilbaged for pengene gennem stærkere grænse Sikkerhed eller flere arbejdspladser.

Medietsrolle bliver at forklare komplekse tal og forhandlingsmekanismer i en forståelig måde, så vælgerne kan danne sig en mening om, hvorvidt deres regering handler i national interesse. Sluttelig viser denne debat, at EU ikke kun er en markedetsunion, men også en politisk union i gørelse, hvor økonomiske beslutninger har dybt strategisk betydning. Den kommende måneders udvikling vil afgøre, om unionen kan tilpasse sig Århundredets udfordringer eller bliver fanget i gamle political"





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