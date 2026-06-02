Metro Service har anmeldt flere metrokontrollører for at have udstedt falske afgifter. Ifølge B.T.s oplysninger har Metro Service modtaget materiale med konkrete fornavne på én eller flere metrokontrollører.

Metro Service anmelder metrokontrollører for at have udstedt falske afgifter . B.T. kunne tidligere afsløre, at kontrollører havde delt CPR-numre i Messenger-tråde med henblik på at udstede falske afgifter .

Nu har Metro Service selv anmeldt sagen efter at have fået 'nyt materiale'. Her ses tre af de skærmbilleder, som B.T. er kommet i besiddelse af. Her deles der CPR-numre på sårbare personer, som kontrollørerne herefter kan udstede falske afgifter til. Ifølge B.T.s oplysninger har Metro Service modtaget materiale med konkrete fornavne på én eller flere metrokontrollører.

Metro Service har modtaget et supplerende materiale, som de i samråd med deres eksterne advokat har valgt at videregive til politiet. Sagen er nu politianmeldt, og de afventer politiets efterforskning. Ifølge B.T.s oplysninger har Metro Service modtaget materiale med konkrete fornavne på én eller flere metrokontrollører. Da B.T. i efteråret afslørede metrokontrollørernes fidus, satte flere tidligere ansatte ord på svindlen.

Ifølge fire metroansatte, som B.T. i efteråret talte med, var der foruden beskedtrådene flere eksempler på falske afgifter hos Metro Service. Samstemmigt fortalte alle fire, at der for et par år siden var en sag, hvor en metrokontrollør på den nye linje M3/M4 blev bortvist efter at have udstedt afgifter til en person, der på daværende tidspunkt var indlagt





