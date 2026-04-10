Mercado vender tilbage til Folketinget efter kræftbehandling og genvalg

Efter at have kæmpet mod brystkræft vender tidligere minister og folketingsmedlem for De Konservative, Mercado, tilbage til Folketinget. Hun blev genvalgt trods sygdom og ser frem til at genoptage det politiske arbejde.

Mercado vender tilbage til Folketinget efter kræft behandling. Det skriver Mercado på Facebook. Mercado har været sygemeldt efter at have fået konstateret bryst kræft . Hun førte mere eller mindre valgkamp fra distancen, men fik alligevel genvalg ved valget 24. marts. - Torsdag er jeg tilbage på arbejde. Det er en stor personlig milepæl for mig.

Jeg har set frem til det længe - til at møde kollegerne igen, indtage min plads i Folketingssalen og til at komme tilbage i arbejdet og til noget så enkelt som en hverdag, skriver hun. I og med at der endnu ikke er dannet regering, er det et godt tidspunkt at gøre comeback på, mener Mercado. - Timing er egentlig ikke så dårlig. Der er endnu ikke dannet regering, og det politiske arbejde kører på lavt blus. Det giver mig mulighed for at lande ordentligt, skriver hun. Mercado er tidligere børne- og socialminister. Hun var minister fra 2016 til 2019. Hun beskrev, at det var et "kæmpe chok", da hun fik konstateret brystkræft. - Det hele startede med, at jeg mærkede en knude i brystet den sidste dag på ferien. Der er desværre en overrepræsentation af brystkræft i min familie, så jeg bliver i forvejen tjekket én gang om året. Og det var kun tre måneder siden sidste mammografi og ultralyd, hvor der ingenting var at se, skrev Mercado i august. Mercado har været folketingsmedlem for De Konservative siden 2011. Hun var fra 2019 til 2024 gruppeformand for den konservative folketingsgruppe. I Fyns Storkreds fik Mercado tredjeflest stemmer af alle ved valget. 6146 personlige stemmer fik hun. - Tak til alle frivillige og alle, der har hjulpet mig i valgkampen, så jeg kunne være synlig, skrev Mercado på Facebook. - Jeg er også meget stolt over, at så mange har valgt at have tillid til mig og sætte kryds ved mit navn, selv om jeg samtidig har været sygemeldt.





Mercado Folketinget Kræft De Konservative Genvalg Politik

