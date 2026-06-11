Mens VM-stjerner frygter for klima og varme, foregår der en masse udenom

Mens de fleste mennesker fokuserer på VM-stjerner og landshold, foregår der en masse andet. Der er bekymringer om den kommende VM som den mest klimabelastende slutrunde nogensinde, og der er frygt for spillernes ve og vel i den forventede, ekstreme varme. Men der er også en masse andet, som foregår udenom. Som en del af en gratis prøveperiode kan du få adgang til Ingeniøren, Version2 og Radar, helt uden binding eller betalingsoplysninger.

Mens VM viser robotter og teknologier frem, bliver det også beskrevet som den mest klimabelastende slutrunde nogensinde, ligesom der frygtes for spillernes ve og vel i den forventede, ekstreme varme.

Mens de flestes øjne er rettet mod spillet, store stjerner og landes formåen, foregår der en masse udenom. Også hvis man tager sine Ingeniøren-briller på. Tegn et gratis prøveabonnement og få adgang til alt indhold på Ingeniøren, Version2 og Radar, helt uden binding eller betalingsoplysninger. Du accepterer derudover følgende kontaktbetingelser: Ingeniøren/Teknologiens Mediehus må lejlighedsvis kontakte dig om arrangementer, konkurrencer, analyser, nyheder, job, undersøgelser og tilbud via e-mail.

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