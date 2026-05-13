Mens Starmer er presset, mødes han med en potentiale Labour-leder.

Mens den britiske premierminister, Keir Starmer, mødtes med sundhedsminister Wes Streeting, opfordrede han ham at gå af. Mødet var kort, og Streeting ignorerede journalisternes spørgsmål. Ifølge The Guardian har Streeting sat sin ambition om øjeblikkeligt at kandidere åbent til posten som Labour-leder på pause.

Mens parlamentsmedlemmer opfordrer Starmer til at gå af, mødtes han med en mulig rival som Labour-leder. Den pressede britiske premierminister, Keir Starmer , holdt onsdag morgen et ganske kort møde med sundhedsminister Wes Streeting .

Spanningne Streeting var ifølge britiske medier inde og ude af Downing Street nummer 10 på mindre end 20 minutter. Det er - for at sige det åbenlyse - et meget, meget kort møde, skriver BBCs politiske korrespondent Henry Zeffman i mediets liveblog. Ifølge Sky News ignorerede Streeting både på vej ind og ud af premierministerkontoret spørgsmål fra journalister. Det var ifølge medier heller ikke ventet, at han ville sige noget.

Det var til trods for det ventet, at Streeting med Starmer ville diskutere den uro, der er i partiet. Men det er uklart, om han ville opfordre premierministeren til at komme med en plan om at gå af, sagde Skys politiske redaktør, Beth Rigby, til mediet inden mødet





Presset stiger på den britiske premierminister, Keir Starmer, efter markant tilbagegang for hans parti, LabourStorbritanniens premierminister, Keir Starmer, er under pres internt i sit parti efter en række skuffende lokalvalg i sidste uge. Her mistede partiet næsten 1500 mandater, og 72 parlamentsmedlemmer fra Starmers eget parti har åbent opfordret ham til enten at gå af eller til at komme med en tidshorisont for sin afgang. Nogle af dem har også opsagt deres stillinger.

