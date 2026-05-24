Mens de fleste kvinder fylder deres yndlingsstrikkeøjne i julen, er strik blevet en hobby for en mand

En mand fra Silkeborg fortalte til TV2 Østjylland om sin nervepirrende første gang, da han skulle købe garn til sin strik. Med tiden begyndte strik at fylde mere i hans liv, og i sorg over flere ufrivillige aborter havde han brug for et projekt, der kunne give ham ro i hovedet. Ifølge en livsstilsekspert giver det ikke mening at opdele hobbyer efter køn.

Mads Guldhammer Jakobsen var nervøs, da han skulle købe garn for første gang. Han ville ønske, at hobbyer ikke blev opdelt i noget 'mandligt' og 'kvindeligt'.

Mads kommer stolt gående med favnen fuld af blødt hjemmestrik – resultatet af utallige timer med klirrende strikkepinde. Tidligere strikkede han kun derhjemme eller på køreture, og man bliver mødt af stærke reaktioner og mange spørgsmål, når man er en mand, der strikker. Mads Guldhammer Jakobsen fra Silkeborg begyndte at strikke sammen med sin bedstemor siden barndommen.

For et par år siden begyndte strik at fylde endnu mere i hans liv, og i sorgen efter flere ufrivillige aborter havde han behov for et projekt, der kunne give ham ro i hovedet. Ifølge livsstilsekspert Julia Lahme giver det ikke mening at opdele interesser efter køn - og faktisk heller ikke efter alder.

Mads provokerer folk med sin strik, og på Instagram modtager han jævnligt beskeder fra andre mænd, der også synes, det kan være svært at stå ved en hobby, som mange stadig opfatter som feminin





