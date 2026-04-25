Menneskelige fejl uundgåelige på lokalbaner – Sikkerhed i fokus efter togulykke

Efter en alvorlig togulykke på Gribskovbanen diskuterer Lokaltogs sikkerhedschef menneskelige fejl og behovet for forbedret sikkerhed på lokalbaner. Artiklen undersøger udfordringer med røde signaler, godstrafik, ETCS-systemer og omkostningerne ved opgradering af infrastruktur.

Sikkerhed schefen for Lokaltog understreger, at menneskelige fejl er uundgåelige, efter en alvorlig togulykke på Gribskovbanen torsdag morgen. Hvert år sker der episoder, hvor tog passerer røde stopsignaler på lokalbaner, hvilket skaber farlige situationer med risiko for frontalkollisioner.

Dette skyldes potentialet for, at to tog kan ende på samme spor. Diskussionen om sikkerhed på lokalbaner er intensiveret, og der søges efter løsninger til at minimere risikoen for sådanne hændelser. En af de fremhævede udfordringer er godstrafik, hvor akseltællere ofte er nødvendige, men også medfører betydelige omkostninger. Derudover er der spørgsmål om implementering af ETCS-systemer og Eurobaliser, samt de økonomiske aspekter ved at opgradere eksisterende infrastruktur.

Omkostningerne ved udstyr i hvert togsæt, inklusive antenner og positionsregistrering, er et centralt punkt i debatten. Det er også vigtigt at overveje, hvordan man sikrer fejlsikkerhed i systemet, da defekte baliser ikke automatisk detekteres og kan føre til farlige situationer. Overhalinger på enkeltsporede strækninger udgør en særlig risiko, selvom de fleste privatbaner primært kører med persontog uden overhalinger.

LEU-enheder (Lineside Electronic Unit) fremhæves som en potentiel løsning, der kan integreres i eksisterende sikringsanlæg uden kompleks integration, men tilføjelsen af nye komponenter kræver omfattende godkendelse og test af hele systemet. Der er en konstant balance mellem at forbedre sikkerheden og minimere omkostningerne, og det er afgørende at finde løsninger, der er både effektive og økonomisk bæredygtige. Spørgsmålet om finansiering af disse opgraderinger er også centralt, med forslag om at involvere kunder og lokale myndigheder.

Endelig er det vigtigt at huske på, at selv med de mest avancerede systemer, er menneskelig faktor stadig en væsentlig del af sikkerhedsbilledet





Togulykke Lokaltog Sikkerhed Gribskovbanen ETCS Eurobalise Akseltæller Godstrafik

