Menneskelige fejl uundgåelige på lokalbaner – Sikkerhedschef efter togulykke

Efter en alvorlig togulykke på Gribskovbanen diskuterer Lokaltogs sikkerhedschef nødvendigheden af at acceptere menneskelige fejl og forbedre sikkerheden på lokalbaner. Artiklen undersøger potentielle løsninger, herunder akseltællere, LEU-enheder og finansieringsmodeller.

Sikkerhed schefen for Lokaltog understreger, at menneskelige fejl er uundgåelige, efter en alvorlig togulykke på Gribskovbanen torsdag morgen. Hvert år sker der episoder, hvor tog passerer røde stopsignaler på lokalbaner, hvilket skaber farlige situationer, da to tog potentielt kan ende på samme spor.

Dette problem understreger behovet for forbedrede sikkerhedsforanstaltninger. Diskussionen om løsninger omfatter installation af akseltællere, der er afgørende for godstrafik, men også en betydelig omkostning. Derudover er der overvejelser omkring udstyr til hvert togsæt, herunder antenner til at læse baliser og udstyr til at verificere deres funktionalitet. Det fremhæves, at togene allerede er udstyret med ERTMS for at kunne køre på visse strækninger, men at overhalinger kan udgøre en risiko på enkeltsporede strækninger.

En mulig løsning er brugen af LEU-enheder (Lineside Electronic Unit), der kan integreres i eksisterende sikringsanlæg uden kompleks integration. Dog påpeges det, at enhver tilføjelse af nyt udstyr kræver omfattende godkendelse af hele systemet. Omkostningerne ved Eurobaliser og LEU-enheder er betydelige, og det er vigtigt at vurdere den samlede pris for hele lokalbanen, inklusive alt kørende materiel.

Problemet med både passive og aktive baliser er, at de ikke i sig selv er fejlsikre, og det er nødvendigt at sikre, at de fungerer korrekt for at undgå farlige situationer. Der er også overvejelser om finansiering af disse forbedringer, hvor kunder og lokale myndigheder potentielt kan bidrage. Endelig diskuteres muligheden for at 'rense' banen ved at køre et tog igennem ved lav hastighed for at identificere eventuelle problemer, eller at have lokomotiver i begge ender af godstog med ETCS-system.

Spørgsmålet om, hvor meget lokalbanerne er villige til at betale for at kunne køre godstog, er også relevant, især i forhold til baner som Skagen- og Lemvigbanen, der lejlighedsvis transporterer gods til havne og Ceminova





ingdk / 🏆 6. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Togkollision ved Hillerød: Sikkerhed på Gribskovbanen under lupTo tog kolliderede torsdag den 23. april 2026 mellem Hillerød og Kagerup. Ulykken rejser alvorlige spørgsmål om sikkerheden på Gribskovbanen og manglen på et automatisk togkontrolsystem.

Read more »

Sikkerhedschef efter alvorlig togulykke: 'Det bør ikke kunne ske'Det er stadig uvist, hvad der præcist er sket på Gribskovbanen, og hvorfor dagens ulykken skete.

Read more »

Lokaltog erkender menneskelige fejl efter togulykkeSikkerhedschef for Lokaltog udtaler at menneskelige fejl er uundgåelige efter en alvorlig togulykke på Gribskovbanen. Tog passerer årligt røde signaler på lokalbaner, hvilket skaber farlige situationer. Artiklen nævner også et forslag om en optisk læser til at advare mod røde signaler.

Read more »

Lokaltog erkender: Menneskelige fejl er uundgåelige – sikkerhed på Gribskovbanen under lupEfter den alvorlige togulykke på Gribskovbanen erkender Lokaltogs sikkerhedschef, at menneskelige fejl er en del af realiteten. Ulykken har sat fokus på behovet for forbedrede sikkerhedssystemer og en minimering af risikoen for, at tog passerer røde stopsignaler.

Read more »

Lokaltog: Menneskelige fejl uundgåelige – Sikkerhed på lokalbaner kræver store investeringerEfter en togulykke på Gribskovbanen diskuterer Lokaltogs sikkerhedschef menneskelige fejl og nødvendigheden af at forbedre sikkerheden på lokalbaner. Artiklen undersøger omkostningerne ved implementering af akseltællere og Eurobaliser, samt de tekniske udfordringer forbundet med at opgradere sikringsanlæg.

Read more »

Lokaltog: Menneskelige fejl uundgåelige – store investeringer kræves for øget sikkerhedEfter en alvorlig togulykke på Gribskovbanen understreger Lokaltogs sikkerhedschef, at menneskelige fejl er uundgåelige. Artiklen dykker ned i de sikkerhedsmæssige udfordringer på lokalbanerne, omkostningerne ved at installere akseltællere og Eurobaliser, samt behovet for at forbedre sikkerheden for både persontog og godstog.

Read more »