Menneskeheden fejrer succes: Artemis 2-missionen er hjemvendt

Efter mere end ni dage i rummet er de fire astronauter på Artemis 2-missionen sikkert tilbage på Jorden. Missionen er et historisk skridt mod en permanent base på Månen og videre til Mars.

For kun få timer siden, klokken 02:07 nat, ramte fire modige astronauter Stillehavets overflade ud for Californiens kyst. Dette markerer fuldendelsen af menneskehedens første bemandede månemission i over 50 år. Spændingen i kontrolrummet i Houston var uudholdelig, da Orion-kapslen med Christina Koch, Reid Wiseman, Victor Glover og Jeremy Hansen ombord, bragede gennem atmosfæren med over 40.000 kilometer i timen som en ildkugle.

Kontakten til Jorden forsvandt i seks kritiske minutter, en periode der føltes som en evighed for de nervøse mission-kontrollere. Men da faldskærmene endelig åbnede sig, udløstes en bølge af lettelse og jubel, og klapsalver brød ud i kontrolrummet. Besætningen var sikkert tilbage på Jorden efter mere end ni dage i rummet, en bedrift der vil gå over i historiebøgerne.\Missionen, kendt som Artemis 2, er et afgørende skridt i Nasas langsigtede plan om at vende tilbage til Månen og videre mod Mars. Selvom astronauterne ikke landede på Månen, nåede de længere væk fra Jorden end noget menneske før. På et tidspunkt befandt de sig over 400.000 kilometer fra Jorden, hvilket overgik rekorden fra Apollo 13. Undervejs dokumenterede besætningen dele af Månens bagside, som aldrig før er set af mennesker, og oplevede en total solformørkelse. Hjemkomsten var en af missionens mest risikable faser, hvor kapslen blev omgivet af ekstrem varme og rødglødende plasma. Varmeskjoldet skulle modstå temperaturer på flere tusinde grader. Efter nedslaget blev en omfattende bjærgningsoperation iværksat i Stillehavet. Redningsmandskab fra Nasa og det amerikanske forsvar hastede ud til kapslen for at sikre den og hjælpe astronauterne ud. Først da alle fire besætningsmedlemmer var ude af kapslen og i sikkerhed, kunne lettelsen brede sig fuldt ud.\Nu venter der besætningen gensyn med familie og venner, og forhåbentlig lidt mere jordnære glæder. Artemis 2-missionen varede i alt 9 dage, 1 time, 31 minutter og 35 sekunder. Nasas mål er at teste alle systemer i praksis og bane vejen for fremtidige missioner, herunder en egentlig månelanding senere i årtiet. Allerede næste år skal Artemis 3 øve sammenkobling med et månelandingsfartøj, mens Artemis 4 i 2028 skal forsøge at lande astronauter nær Månens sydpol. For besætningen handlede missionen også om noget større, fortæller Reid Weiseman: De håbede at få verden til at stoppe op og huske, at dette er en smuk planet og et helt særligt sted i universet. På længere sigt er ambitionen at etablere en permanent base på Månen og bruge den som springbræt til missioner mod Mars. USA's præsident udtrykte stor begejstring og lykønskede besætningen. Han understregede vigtigheden af dette historiske øjeblik og fremhævede, at næste mål er Mars





