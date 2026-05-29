Meningsmåling: Borgernes Parti styrtdykker, mens SF og Konservative går frem

En ny Megafon-måling viser markante ændringer i vælgernes opbakning. Borgernes Parti står til kun 0,5 procent, mens SF og De Konservative hver vinder tre mandater. Moderaterne mister også terræn. Regeringsforhandlingerne fortsætter med Moderaterne som potentiel nøglespiller.

Den politiske scene i Danmark er igen i bevægelse, viser en ny og omfattende meningsmåling fra Megafon for TV 2 og Politik en. Målingen, der er foretaget i dagene efter de seneste ugers intense regeringsforhandlinger, tegner et billede af et vælgerlandskab i forandring.

Særligt iøjnefaldende er tabet for Borgernes Parti, som ifølge målingen står til blot 0,5 procent af stemmerne. Det er et dramatisk fald fra valgresultatet i marts, hvor partiet akkurat sneg sig over spærregrænsen med 2,0 procent. Partiformand Lars Boje Mathiesen har været centrum for en række kontroverser, herunder intern uro, medlemsflugt og kritik af hans ledelsesstil.

TV 2s politiske redaktør Hans Redder betegner tilbagegangen som historisk: Aldrig før har et parti mistet så stor en andel af sine vælgere på så kort tid efter et valg. Partiet står nu reelt set med en overlevelseskamp foran sig, og spørgsmålet er, om det kan genvinde troværdigheden hos vælgerne. Også Moderaterne, Lars Løkke Rasmussens nye parti, oplever tilbagegang i målingen.

Partiet står til 6,2 procent, hvilket er et fald på omkring 3 procentpoint i forhold til valgresultatet og svarer til et tab på tre mandater. Tilbagegangen kommer i kølvandet på de langstrakte regeringsforhandlinger, hvor Løkke har spillet en central og ofte udskældt rolle. Forløbet har gjort Moderaterne til et af de mest omtalte partier, men det har tilsyneladende også kostet vælgertilslutning.

Flere politiske kommentatorer peger på, at vælgerne kan være blevet trætte af Løkkes taktiske manøvrer og de mange udmeldinger, der har præget forhandlingerne. Samtidig er det stadig uklart, hvilken regering der endeligt kan dannes, og om Moderaterne vil være en del af den. Mens de to partier kæmper med vælgerflugt, er der fremgang at spore for andre. SF og De Konservative står begge til at vinde tre ekstra mandater, hvis der var valg i dag.

SFs fremgang sker i en tid, hvor partiet har markeret sig skarpt på klima- og velfærdspolitik, og hvor formand Pia Olsen Dyhr har nydt godt af en stabil og tydelig ledelse. De Konservative har omvendt profiteret af en mere udtalt højredrejning og en klar modstand mod skatteforhøjelser. Samlet set er styrkeforholdet mellem de to blokke stort set uændret, men Moderaterne står fortsat som en potentiel koalitionspartner, der kan tippe vægtskålen.

Regeringsforhandlingerne forventes at fortsætte i de kommende uger, og målingen kan lægge yderligere pres på de involverede partier for at nå til enighed. En ny regering kan være tæt på, men vejen dertil er stadig brolagt med politiske udfordringer og uenigheder om centrale spørgsmål som skat, klima og flygtningepolitik. Den næste tid bliver afgørende for, om danskerne kan få en stabil regering, eller om vi står over for endnu et valg





DagensDk / 🏆 9. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Meningsmåling Borgernes Parti Regeringsforhandlinger SF Moderaterne

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Toppolitiker ramt af medicinbivirkninger under interviewDen konservative folketingspolitiker Mercado fortæller på Facebook, at medicin mod smerter får hende til at 'sejle rundt' med kvalme og svimmelhed, og hun var utilfreds med sit interview på DR.

Read more »

Vestas investerer 100 millioner i Lem: Flere nyheder fra Midt- og VestjyllandVestas flytter produktion til Lem med 100 mio. kr. investering. Thisted godkender energiprojekter mod borgernes vilje. Beatles-single på auktion. Trafikstyrelse underbemandet. Borger vil bruge peberspray mod ulve.

Read more »

Færøsk folketingsmedlem: Vi kan blive afgørendeDe nordatlantiske mandater samt SF, Moderaterne og De Radikale er torsdag til regeringsforhandlinger.

Read more »

Moderaterne forhandler med Socialdemokratiet om udlændingepolitikModeraternes udlændingeordfører, Mohammad Rona, udtaler i B.T.s debatpodcast, at partiet ikke kan love opbakning til Socialdemokratiets mål om flere udrejsende end indrejsende med MENAPT-oprindelse. Han understreger, at Moderaterne vil få deres politik igennem i eventuelle regeringsforhandlinger, og at det er uvist, om Socialdemokratiet vil nå deres mål.

Read more »