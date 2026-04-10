Melania Trumps popularitet styrtdykker: Historisk dårlig måling

En ny måling viser et dramatisk fald i Melania Trumps popularitet. Resultaterne er de værste nogensinde for en førstedame på dette tidspunkt i en præsidentperiode, ifølge CNN og Daily Beast.

Historiske dårlige måling er viser et markant fald i Melania Trump s popularitet. Flere medier, herunder CNN og Daily Beast, har analyseret de seneste data, der tegner et dystert billede af førstedame ns popularitet blandt den amerikanske befolkning. Sammenlignet med tidligere førstedame r, ligger Melania Trump markant under. Resultaterne er blevet beskrevet som 'forfærdelige' og 'hidtil uset', hvilket understreger den dramatiske nedgang i hendes godkendelsesvurdering.

Ifølge CNN og SSRS data er Melania Trumps godkendelsesvurdering faldet til minus 12 procent. Dette er et drastisk fald sammenlignet med tidligere målinger, hvor hun i maj 2018 lå på plus 30 procent og i januar 2025 på plus 3 procent. Harry Enten, dataanalytiker hos CNN, har udtalt, at tallene er 'absolut forfærdelige' og et 'historisk lavpunkt' for Melania Trump. Han fremhævede, at hun slår rekorder, man ikke ønsker at slå. Daily Beast har foretaget en sammenligning med andre førstedamer i samme periode af deres mænds præsidentperioder, og konklusionen er klar: Melania Trump er langt bagud. Sammenligningerne med andre førstedamer understreger omfanget af Melania Trumps popularitetstab. Nancy Reagan opnåede en godkendelsesvurdering på plus 50 procent, Hillary Clinton plus 25 procent, Laura Bush plus 46 procent og Michelle Obama plus 42 procent. Selv Jill Biden, som kun var førstedame i én periode, klarede sig bedre i målingerne ifølge Daily Beast. Dette tydeliggør, at Melania Trump ikke formår at opnå samme popularitet og opbakning som hendes forgængere. De bekymrende tal rejser spørgsmål om, hvordan hendes offentlige image er blevet opfattet, og hvilke faktorer der har bidraget til den negative udvikling. Analytikere peger på potentielle årsager, såsom hendes offentlige optræden, fokus på bestemte emner og den generelle politiske stemning i landet. Den markante nedgang i Melania Trumps popularitet er bemærkelsesværdig, især i lyset af, at hendes rolle som førstedame ofte betragtes som en, der kan have en positiv indflydelse på den amerikanske befolkning. De dårlige resultater kan få betydning for hendes fremtidige engagement i offentlige kampagner og initiativer, samt den generelle opfattelse af præsident Trump og hans administration. Medierne vil sandsynligvis fortsætte med at følge udviklingen tæt og analysere de faktorer, der ligger bag den negative tendens. Der vil også være fokus på, om og hvordan Melania Trump vil forsøge at genoprette sin popularitet i den resterende del af præsidentperioden. De kommende målinger og analyser vil give yderligere indsigt i dynamikken i hendes popularitet og den indflydelse, den har på den offentlige opinion





