Melania Trump afviser beskyldninger om forbindelse til Jeffrey Epstein

Førstedamen reagerer offentligt på rygter om en forbindelse til Jeffrey Epstein og afviser alle anklager i en uanmeldt tale fra Det Hvide Hus.

Førstedame Melania Trump har for første gang offentligt reageret direkte på voldsomme beskyldninger og rygter om en forbindelse til den afdøde finansmand og seksualforbryder Jeffrey Epstein . Udtalelse n, der kom i en uanmeldt tale fra Det Hvide Hus , markerede en klar afstandtagen fra de vedholdende påstande, som længe har cirkuleret på sociale medier og i visse medier.

I sin tale rettede Melania Trump en hård kritik mod de falske beskyldninger, der forsøger at forbinde hende med Epstein og hans skammelige aktiviteter. Hun insisterede på, at de bagvaskende historier og falske billeder skulle stoppes med det samme. Melania Trump fremhævede, at de personer, der fremsætter disse påstande, mangler etiske standarder, ydmyghed og respekt for sandheden.\Førstedamen understregede i sin tale, at hun aldrig har haft nogen form for relation til Epstein eller hans kriminelle netværk. Hun benægtede kategorisk enhver form for involvering i Epsteins misbrug af ofre. “Jeg er ikke Epsteins offer. Jeg har aldrig haft kendskab til Epsteins misbrug af ofre. Jeg har aldrig været involveret på nogen måde. Jeg har ikke deltaget. Jeg har ikke været om bord på Epsteins fly og har aldrig besøgt hans private ø,” lød det fra Melania Trump. Hun afviste også en tidligere fremført påstand om, at Epstein skulle have introduceret hende til Donald Trump. Denne påstand, der oprindeligt fremkom i en biografi om den britiske prins Andrew, blev senere fjernet fra udgivelsen, hvilket indikerer tvivl om dens validitet. Melania og Donald Trump mødtes i New York i slutningen af 1990'erne og blev gift i 2005. Der har tidligere cirkuleret fotos af parret i selskab med Epstein og Ghislaine Maxwell, hvilket har bidraget til fortsat spekulation og en fornyet interesse for sagen.\Udtalelsen fra Melania Trump kommer efter mange års vedvarende rygter og spekulationer om hendes forbindelse til Epstein. Denne reaktion kan ses som et forsøg på at dæmme op for den skade, som de falske beskyldninger har forårsaget på hendes omdømme og image. Det er også en vigtig markering i forhold til at få stoppet spredningen af misinformation og løgne, der er blevet brugt til at skabe en uretfærdig fortælling om hende. Melania Trumps klare og utvetydige afvisning af alle beskyldninger er et direkte svar til dem, der har forsøgt at misbruge hendes navn i forbindelse med Epsteins skandaløse aktiviteter. Det er tydeligt, at hun ønsker at distancere sig fuldstændigt fra denne sag og understrege, at hun aldrig har været involveret i noget ulovligt eller umoralsk. Denne udmelding kan også ses som et forsøg på at beskytte sin familie og rense sit navn fra de mange ubegrundede beskyldninger, der har cirkuleret i årevis





