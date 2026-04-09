Melania Trump afviser alle forbindelser til Jeffrey Epstein

Melania Trump : 'Jeg har aldrig haft et forhold til Epstein'\USAs førstedame, Melania Trump , afviste torsdag eftermiddag på det kraftigste alle påstande om et forhold til den afdøde finansmand og seksualforbryder Jeffrey Epstein . Udtalelserne faldt under et pressemøde i Det Hvide Hus , hvor hun adresserede de seneste spekulationer og beskyldninger, der har floreret i medierne om hendes forbindelse til Epstein.

Melania Trump understregede, at hun aldrig har haft nogen form for relation til Epstein, udover et enkelt møde ved en begivenhed i år 2000, hvor hendes mand, Donald Trump, også var til stede. Hun udtrykte stor bekymring over de mange falske rygter og beskyldninger, der er blevet fremsat, og som hun mener skader hendes omdømme og skaber unødig forvirring. Hun appellerede til offentligheden om at stoppe med at sprede løgne og misinformation om hende i denne sammenhæng. Melania Trump fastslog, at hun aldrig har været involveret i nogen af Epsteins aktiviteter, og at hun aldrig har besøgt hans berygtede ø i Caribien. Hun understregede også, at hun ikke er et af Epsteins ofre, og at hun ikke har noget at gøre med de forbrydelser, han er anklaget for.\Under pressemødet gav Melania Trump udtryk for sin støtte til Epsteins ofre. Hun opfordrede Kongressen til at give dem mulighed for at vidne offentligt, så de kan fortælle deres historier og få den retfærdighed, de fortjener. Hun sagde, at det er vigtigt, at sandheden kommer frem, og at de skyldige bliver stillet til ansvar. Melania Trump erkendte den smerte og lidelse, som Epsteins ofre har været igennem, og hun udtrykte sin medfølelse med dem. Hun understregede vigtigheden af at beskytte børn og bekæmpe seksuel udnyttelse. Hun betonede også, at hun er modstander af enhver form for seksuel misbrug og udnyttelse og at hun vil fortsætte med at arbejde for at beskytte børn og unge.\Præsident Donald Trump er gentagne gange blevet nævnt i forbindelse med Epstein-sagen, og der har været spekulationer om deres tidligere forhold. Dokumenter fra det amerikanske Justitsministerium har bekræftet, at Trump og Epstein havde et venskab, men Donald Trump har hævdet, at dette venskab sluttede, før Epstein blev dømt for menneskehandel med mindreårige i 2008. Melania Trump undgik direkte kommentarer til sin mands relation til Epstein under pressemødet, men hun gentog sit budskab om, at hun aldrig har haft noget personligt forhold til Epstein. Hun fokuserede i stedet på at rense sit eget navn og at udtrykke støtte til ofrene for Epsteins forbrydelser. Pressen var talstærkt repræsenteret ved pressemødet, og spørgsmålene kredsede primært omkring hendes relation til Epstein og hendes syn på de seneste afsløringer i sagen. Melania Trump svarede klart og tydeligt på spørgsmålene og fastholdt sin position om, at hun ikke har haft noget med Epstein at gøre. Hendes udtalelser kommer på et tidspunkt, hvor Epstein-sagen fortsat er genstand for stor opmærksomhed og hvor der stadig er mange ubesvarede spørgsmål





btdk / 🏆 10. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Melania Trump Jeffrey Epstein Det Hvide Hus Pressemøde Donald Trump Sexforbrydelse Offentlig Høring

United States Latest News, United States Headlines

