Mediernes manglende inklusion af mennesker med handicap: Et problem, der kræver handling

CP Danmark kritiserer mediernes håndtering af mennesker med handicap efter en kontroversiel hændelse på Radio IIII, hvor radioværter grinede af en mand med talehandicap. Landsforeningen understreger behovet for bedre retningslinjer og redaktionel snak om, hvordan medierne kan inkludere og repræsentere mennesker med handicap på en respektfuld måde.

Når professionelle værter på en statsfinansieret radio griner af en mand med talehandicap, er det et tegn på, at medierne ikke er gode nok til at håndtere og repræsentere mennesker med handicap.

Det skriver formandskabet i CP Danmark - Landsforeningen for cerebral parese. Landsformand og næstformand i CP Danmark - Landsforeningen for cerebral parese, Pia Allerslev og Jacob Nossell, understreger, at da Ditte Okman og Mikkel Sorgefrey i Radio IIII grinede af en mand med talehandicap, undskyldte redaktionen sig med, at det var en alvorlig fejl – først efter pres fra flere andre redaktører, journalister og medier.

Sagen er et grelt eksempel på, at nogle journalister og redaktioner ikke er klædt på til at behandle og håndtere mennesker med handicap som cases og kilder. Rasmus Lund-Sørensen, der var omdrejningspunktet for sagen, har cerebral parese (CP) og er medlem og kredsformand i CP Danmark. Derfor sætter vi i CP Danmark som handicaporganisation stor pris på, hvordan flere medier og journalister har reageret, debatteret og problematiseret hændelsen.

I forlængelse af dette mener vi også, at alle medier har et ansvar for at repræsentere og inkludere mennesker med handicap i den demokratiske samtale i vores samfund. Et ansvar, der ikke altid bliver løftet, og som er medvirkende til, at en stemme, der er påvirket af et talehandicap, bliver så sjælden og anderledes, at professionelle radioværter ender med at grine af det. Desværre er mennesker med handicap sjældne, næsten usynlige, i medierne.

Når mennesker med handicap endelig optræder i medierne, er det ofte kun på grund af deres handicap. Ikke som borgere i samfundet, virksomhedsejere, naboer, singler, musikere eller alt det andet, mennesker med handicap også er. I de historier, journalisterne beskæftiger sig med, ser vi alt for ofte, at medierne reproducerer fortællinger, der er med til at marginalisere og stigmatisere mennesker med handicap.

Vi har dog endnu en efterlysning: Redaktionelle samtaler og retningslinjer om, hvordan man som journalist og redaktion behandler, vinkler og redigerer, når man arbejder med mennesker, der lever med handicap som kilder og cases. Alt for ofte ser vi, at medierne reproducerer fortællinger, der er med til at marginalisere og stigmatisere mennesker med handicap. Det kommer for eksempel til udtryk gennem formuleringer, at mennesker med handicap ”lider af” deres diagnose eller er ”bundet til kørestolen”.

Begge formuleringer beskriver personens handicap som en tragedie, og som om både handicappet og hjælpemidler holder dem tilbage. Virkeligheden er, at den største tragedie og udfordring ofte ikke ligger i selve handicappet, men i alle de fordomme og lukkede døre i samfundet, personer med handicap møder. Hjælpemidler holder selvfølgelig ikke mennesker med handicap tilbage, men hjælper dem i deres hverdag. Stigmatiserende fortællinger kan snige sig ind mange steder i den redaktionelle proces, også i billeder, billedtekster og valg af cases.

I CP Danmark vil vi gerne opfordre til en redaktionel snak og retningslinjer for, hvordan man som medie behandler mennesker med handicap som cases og kilder. Her vil vi også gerne give en hånd med. Vi håber, at guiden vil give anledning til nogle gode samtaler og refleksioner.

Vi håber også, at den vil være med til at fjerne den indledende berøringsangst og usikkerhed overfor mennesker med handicap. 8 ud af 10 mennesker er usikre på, hvordan de skal opføre sig i mødet med mennesker med handicap, så selvfølgelig kan journalister også være usikre. Det anerkender vi, og vi stiller os til rådighed for spørgsmål, sparring og at finde eksempler og cases





