Artiklen analyserer en omfattende digital kommunikationsoffensiv rettet mod Cuba, som sigter mod at forme verdensopinionen og underminere landets interne modstandskraft. Den undersøger brugen af framing-teori, dagsordenssætning og gaslighting som manipulationsteknikker, der har til formål at skabe et billede af kaos og ustabilitet, uafhængigt af den faktiske virkelighed på øen.

Manipulatorernes mål er at fastholde cubanerne i en tilstand af at stirre på projektioner på væggen – skygger af vold, kaos og fortvivlelse. Mens verdens opmærksomhed er rettet mod andre konflikter, er Cuba blevet omdrejningspunktet for en hidtil uset kommunikationsoffensiv. Dette er ikke en invasion i traditionel forstand, men en mere subtil og potentielt farligere form for fjendtlighed.

Det er en krig, der sigter mod at forme opfattelser, skabe tvivl og fabrikere en alternativ virkelighed for at fordreje verdensopinionen og, afgørende, underminere det cubanske folks modstand indefra. I slutningen af januar 2026 udstedte den amerikanske regering en bekendtgørelse, der stemplede Cuba som en "usædvanlig og ekstraordinær trussel". Umiddelbart herefter, mellem den 1. og 15. februar, blev en intens digital kampagne lanceret mod Cuba. Denne kampagne var fyldt med opfordringer til vold og civil ulydighed. Ifølge Cubadebate Media Observatory, der overvåger og kommenterer sociale medier i Cuba, genererede operationen betydelig medieopmærksomhed, men formåede ikke at skabe reel mobilisering i landet. Lad os derfor dykke ned i, hvordan disse tre manipulationsteknikker fungerer. George Lakoffs framing-teori forklarer, at den, der definerer rammen, vinder debatten. I den nuværende offensiv mod Cuba er denne framing bevidst og strategisk. Internationalt er Trumps bekendtgørelse mere end blot en administrativ handling; det er en omfattende framing-operation. Ved at definere Cuba som en "usædvanlig og ekstraordinær trussel" og associere landet med organisationer som Hamas og Hizbollah samt nationer som Kina og Rusland, aktiveres en eksisterende mental ramme i den vestlige bevidsthed: forestillinger om "ondskabens akse", "terrortrusler" og "geopolitiske farer". Som The Black Alliance for Peace præcist påpeger, afspejler denne retorik "de dehumaniserende fortællinger, der anvendes mod Venezuela og Iran". Formålet er klart: at opnå samtykke til aggression ved at fremstille Cuba som en ondsindet aktør. Denne framing omgår de konkrete fakta og undlader at engagere sig i en debat om Cubas uafhængige udenrigspolitik eller landets internationale solidaritetsarbejde. I stedet placeres alt inden for en bred, letfordøjelig fortælling om "krigen mod terror" og "inddæmningen af Kina". Indenrigspolitisk i Cuba sigter denne framing mod at indgyde en idé om, at løsningen på økonomiske og sociale problemer ikke findes i kollektiv indsats og modstand, men i voldeligt oprør og udenlandsk intervention med henblik på et "regimeskifte". Den cubanske virkelighed skildres som en blindgyde, hvor den eneste udvej er kollaps, og dermed ignoreres de mange former for daglig modstand, de revolutionære principper og den samfundsorganisation, der holder nationen i live. McCombs og Shaws dagsordensættende teori minder os om, at medierne ikke dikterer, hvad vi skal tænke, men snarere hvad vi skal tænke *over*. Indtil videre i 2026 har vi observeret en målrettet indsats for at etablere en dagsorden, der centrerer debatten omkring kollaps, vold og kaos. En rapport fra Cubadebate Observatory dokumenterer, hvordan de analyserede kampagner forsøger at skabe en fornemmelse af forestående kollaps i Cuba. Strategien er klassisk: vedholdende at gentage budskaber som "Cuba brænder", "folket gør oprør" og "enden er nær". Samtidig formår internationale medier og sociale netværk – gennem spredning og forstærkning af disse budskaber – at præge den globale offentlige dagsorden om Cuba med en fortælling om ustabilitet, krise og en overhængende social eksplosion. Men, og dette er et centralt punkt, konkluderer rapporten selv: trods alt mediebrus, førte ingen af disse opfordringer til handling til reel mobilisering i landet. Kløften mellem mediedagsordenen og den materielle virkelighed er afslørende. Dette indikerer, at denne mobiliseringsteknik ikke fungerer effektivt. Dog kan den potentielt forgifte den offentlige mening. Observatoriet beskriver en "medie-feedback-loop", hvor nemt modbeviselige informationer spredes. Disse informationer er provokerende nok til at få myndigheder og medier til at forholde sig til dem og dermed reproducere dem. Dette giver de forvrængede informationer legitimitet og algoritmisk rækkevidde. Resultatet er, at en marginal publikation, skabt i en digital "hule", bliver et offentligt anliggende. Dagsordenen forvrænges, og vi ender med at tale om det, de ønsker, vi skal tale om, snarere end om det, der reelt sker. Nu når vi til den mest snigende af de tre teknikker: gaslighting. Denne metode opererer ikke på et overfladisk plan, men dybt psykologisk. Målet er ikke at overbevise, men at få offeret til at tvivle på sin egen virkelighedsopfattelse. I den nuværende cubanske kontekst manifesterer denne manipulation sig på subtile, men ødelæggende måder





Cuba Medie Manipulation Propaganda Opfattelseskontrol Geopolitik

