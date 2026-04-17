Demonstrationer for og imod præsident Maduro uden for en retssag i New York afslørede en skæv mediebevågenhed, der ignorerede racistisk symbolik og understregede den historiske straffrihed for eliten i Venezuela samt den sociale revolution, der har løftet millioner ud af fattigdom.

Den 26. marts 2026 var en dag præget af modstridende billeder foran Manhattan's føderale domstol. To demonstrationer fandt sted parallelt: en støttende og en mod den venezuelanske præsident Nicolás Maduro og førstedame Cilia Flores , som begge stod tiltalt for narkoterrorisme. Mens der blev samlet store folkemængder, fokuserede størstedelen af pressens bevågenhed sig udelukkende på gruppen, der var imod Maduro.

En gruppe demonstranter bar et stort gult banner med teksten "Frigiv præsident Maduro og Cilia Flores", mens en mindre gruppe, primært venezuelanere, heppede på anklagemyndigheden. Denne ubalance i mediebevågenhed blev bemærket af en journalist, der udtrykte tvivl om mediets dybde i dækningen. Da det blev nævnt, at jeg var vendt hjem fra et 3,5 måneders ophold i Venezuela, herunder under bombningen af Caracas den 3. januar, blev journalistens fokus straks rettet mod den ant Maduro-demonstration. I centrum af denne demonstration stod en dukke af præsident Maduro, klædt i en orange fangedragt med kæder om hænder og hals. Dukken var udstyret med røde, udstående øjne og overdimensionerede tænder, der mindede om en rotte. I dukkens håndjern var der proppet en banan, hvilket fremkaldte racistiske associationer, der var sammenlignelige med en tidligere kommentar fra USA's præsident Donald Trump om Barack og Michelle Obama. Denne symbolik blev stort set ignoreret eller undladt at blive rapporteret af pressen. Denne handling udstiller en dybere mening: For den venezuelanske elite repræsenterer Maduro og hans forgænger, Chávez, en revolutionær proces, der løftede de fattige og arbejderklassen. Disse grupper krævede ikke kun adgang til basale menneskerettigheder som uddannelse og sundhedspleje, men også indflydelse på landets fremtid. For eliten er Maduro, en tidligere buschauffør, en symbolsk abe, der passer ind i deres opfattelse af en mindre begavet art, der burde have forblevet i sin oprindelige position. Demonstrationens voldelige intensitet, hvor dukken blev kvalt, og andre jublede, er ikke blot symbolsk. Den afspejler et karakteristisk træk ved Venezuelas højrefløj. Under de voldelige optøjer i 2014 og 2017, anført af oppositionsledere som María Corina Machado, blev chavister eller dem, der blev opfattet som sådanne på grund af deres hudfarve eller sociale status, angrebet, halshugget, stukket ned og skudt. Disse grusomheder, der resulterede i dødsfald og forsvindinger, førte til, at Corina Machado blev udelukket fra at stille op til præsidentvalget. Dog har der sjældent været retslige konsekvenser for disse forbrydelser, hverken før eller efter revolutionen. William Camacaro, en pro-Maduro-aktivist, der deltog i demonstrationen, fremhævede den historiske straffrihed, som eliten i Venezuela har nydt, og hvordan retssystemet er blevet transformeret over de seneste 26 år. Han forklarede, at før revolutionen var suspension af forfatningsmæssige rettigheder en udbredt praksis, og at mord begået på gaden ofte forblev uafklarede, selv da staten dræbte tusindvis af venezuelanere under et oprør, herunder tre af hans egne fætre. Siden Chávez' valg i 1998 har oppositionen udvist grove overgreb, herunder besættelser, brandstiftelser og endda levende afbrændinger af mennesker, uden at de forfatningsmæssige garantier blev suspenderet. Revolutionen har imidlertid indvarslet en betydelig ændring, ikke kun i forhold til elitens straffrihed, men også i opfyldelsen af den 'sociale gæld', som eliten skyldte den venezuelanske befolkning. Desuden har den demokratiseret samfundet og givet historisk marginaliserede grupper mulighed for at blive drivkræfter i et nyt, demokratisk samfund. Mens den venezuelanske elite tidligere havde monopol på indtægterne fra landets enorme olieressourcer, blev 75 procent af de offentlige udgifter efter Chávez' valg prioriteret til sociale programmer. Disse programmer har haft en transformerende effekt på befolkningens livskvalitet. Mission Robinson har sikret 100 procent læsefærdighed ved at undervise tre millioner mennesker. Mission Sucre har tilbudt universitetsuddannelse til studerende, der ellers ikke havde haft råd. Mission Barrio Adentro har etableret sundhedsklinikker over hele landet, og Mission Milagro har genoprettet synet for omkring 300.000 mennesker. Disse initiativer viser en dedikation til at løfte befolkningen ud af fattigdom og forbedre deres generelle velfærd





Arbejderen / 🏆 25. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Venezuela Nicolás Maduro Cilia Flores Retssag Mediebias Social Revolution Straffrihed

United States Latest News, United States Headlines

