Medicinske eksperter frygter for Donald Trumps mentale helbred

Flere medicinske eksperter er bekymrede for Donald Trumps mentale helbred og frygter, at det kan få fatale konsekvenser. De frygter, at den høje alder svækker præsidenten og at hans opførsel og måde at omgås andre på er bekymrende. Psykiater Bandy X. Lee og tidligere professor John Gartner er begge bekymrede og frygter for konsekvenserne af præsidentens handlinger, hvis det ikke lykkedes at stoppe ham. Det Hvide Hus påstår imidlertid, at Trump er mentalt skarp og fysisk stærk og robust, men eksperterne er ikke overbeviste.

Flere medicinske eksperter er bekymrede for Donald Trump s mentale helbred . De frygter, at det kan få fatale konsekvenser. Donald Trump runder de 80 i denne uge, og flere eksperter ser tegn på, at den høje alder svækker præsidenten.

Psykiater Bandy X. Lee er bekymret for præsidentens mentale tilstand og frygter, at det kan ende katastrofalt. Hun har undervist på universiteterne i Yale og Harvard og har redigeret bogen 'The Dangerous Case of Donald Trump.

' Lee mener, at Trump udelukkende omgiver sig med folk, der er enige med ham og giver ham ret, og at dette er et problem. Hun henviser til, at præsidenten er blevet undersøgt på militærhospitalet Walter Reed Medical Center fire gange siden han genindtog Det Ovale Kontor i januar sidste år. Eksperterne anklager både Trump og systemet omkring ham for manglende åbenhed om hans helbred.

Den tidligere professor på eliteuniversitetet John Hopkins University, John Gartner, er også bekymret og mener, at det er nødvendigt at tjekke for demens, fordi præsidentens sprog, hukommelse, opførsel og måde at bevæge sig på påkalder sig opmærksomhed. Både Gartner og Lee frygter for konsekvenserne af præsidentens handlinger, hvis det ikke lykkedes at stoppe ham.

Det Hvide Hus påstår imidlertid, at Trump er mentalt skarp og fysisk stærk og robust, og at han arbejder uafbrudt på at løse problemer og levere på sine løfter. Men eksperterne er ikke overbeviste og frygter, at præsidentens mentale tilstand kan få fatale konsekvenser. Det er ikke kun præsidentens alder, der er bekymrende, men også hans opførsel og måde at omgås andre på. Det er en alvorlig situation, og eksperterne frygter, at det kan ende katastrofalt hvis ikke noget gøres.





