McDonald's på Rådhuspladsen får strakspåbud efter vold mod ansatte

Arbejdstilsynet har udstedt et strakspåbud til McDonald's på Rådhuspladsen grundet manglende beskyttelse af medarbejdere mod vold og chikane fra berusede gæster.

Den velkendte fastfood-gigant McDonald's, beliggende på den centrale Rådhuspladsen i hjertet af København , har været genstand for en alvorlig sag vedrørende medarbejdernes sikkerhed og det generelle arbejdsmiljø.

Gennem en aktindsigt er det kommet frem, at Arbejdstilsynet har udstedt et strakspåbud til restauranten, hvilket er en af de mest indgribende sanktioner, myndigheden kan anvende. Dette skridt blev taget, fordi restaurantledelsen ikke i tilstrækkelig grad havde formået at beskytte sine ansatte mod farlige situationer, hvilket i praksis har efterladt personalet sårbare over for overgreb i deres daglige arbejde.

Situationen beskrives som kritisk, da medarbejderne systematisk er blevet udsat for både fysisk og psykisk vold, hvilket har skabt et utrygt miljø for alle involverede. Det tegner et dystert billede af hverdagen på Rådhuspladsen, hvor de ansatte ofte må finde sig i grove krænkelser. Trusler om vold, herunder udsagn om at smadre eller klaske medarbejderne, samt seksuelt ladede krænkelser, er blevet en del af rutinen for mange af de unge ansatte. Men volden stopper ikke ved det verbale.

Flere medarbejdere har oplevet direkte fysiske angreb, hvor alt fra at få en skalle til at få kastet servietdispensere efter sig er forekommet. Disse hændelser er særligt koncentreret omkring weekenderne, hvor Københavns natteliv topper, og restauranten besøges af berusede og ophidsede gæster. Ofte er det frustration over ventetid på maden, der udløser aggressionerne, hvilket gør personalet til syndebukke for gæsternes manglende impulskontrol.

Alvoren i situationen understreges af restaurantchef Marcus Damkjer, som har estimeret, at restaurantens overfaldsalarmer er blevet aktiveret over 20 gange inden for blot det seneste halve år. Dette tal vidner om en uacceptabelt høj frekvens af kritiske hændelser, hvor personalet har følt sig så truede, at akut hjælp var nødvendig. Det faktum, at Arbejdstilsynet har grebet ind med et strakspåbud, viser, at de eksisterende sikkerhedsforanstaltninger var utilstrækkelige til at håndtere det pres, som den centrale placering og nattelivets dynamik medfører.

Det har krævet en ekstern påmindelse om lovgivningen på arbejdsmiljøområdet, før der blev implementeret mere robuste løsninger. Som en direkte konsekvens af påbuddet har franchisetageren på Rådhuspladsen, Lars Dinesen, nu valgt at hyre professionelle sikkerhedsvagter til at patruljere restauranten hver fredag og lørdag. Dinesen har i et skriftligt svar bekræftet, at udfordringerne med berusede gæster i nattetimerne er reelle og problematiske.

Han understreger, at medarbejdernes sikkerhed har højeste prioritet, og at tilføjelsen af vagter nu skal fungere som et værn mod fremtidige overgreb, samtidig med at de eksisterende sikkerhedsprocedurer opretholdes. Arbejdstilsynet har efterfølgende vurderet, at dette tiltag er tilstrækkeligt til, at strakspåbuddet kan betragtes som efterkommet. Sagen rejser en bredere diskussion om arbejdsmiljøet i servicebranchen, især i storbyernes centre, hvor grænsen mellem kundeservice og accept af misbrug ofte bliver udvisket.

Når ansatte i fastfood-restauranter bliver mål for vold og chikane blot på grund af deres jobfunktion, er det et tegn på en problematisk kultur i det offentlige rum. Det er essentielt, at virksomheder ikke blot reagerer, når myndighederne udsteder påbud, men proaktivt skaber rammer, hvor medarbejdere kan udføre deres arbejde uden frygt for deres fysiske og psykiske helbred.

Implementeringen af vagter på Rådhuspladsen er et nødvendigt skridt, men det understreger også det enorme pres, som frontpersonale i bybilledet står overfor i dag





