House prices in Denmark rose in May, with the largest increases in Copenhagen and Aarhus. The average price of a 140-square-meter house in May was 2.884.000 kroner, which means that the owner of an average house has increased its value by 232.000 kroner in the past year. The prices vary greatly depending on the location, with the highest prices in Copenhagen and the lowest in Lolland and Struer.

Både huse, ejerlejligheder og sommerhuse steg i pris i maj, viser dugfriske tal fra Boligsiden. Hvis man hører til dem, der smiler ved tanken om, at murstenene igen er blevet mere værd, kan huspriserne steg på landsplan med hele 1,4 procent fra april til maj, og ligger nu ganske solide 9,1 procent højere end for et år siden.

Prisstigningerne kommer husejerne til gode i størstedelen af landet. I hele 83 ud af 98 kommuner er priserne i dag højere end for et år siden, og et gennemsnitligt hus på 140 kvadratmeter kostede i maj på landsplan 2.884.000 kroner. Det betyder, at ejeren af et gennemsnitligt hus alene det seneste år har polstret værdien med 232.000 kroner. Gennemsnitsprisen dækker imidlertid over store geografiske forskelle.

De dyreste huse og største prisstigninger i både kroner og øre og procent finder man ikke overraskende i hovedstadsområder og i whiskybæltet nord for København. I maj skulle køberne lægge 9.148.000 kroner for 140 gennemsnitlige kvadratmeter hus i hovedstadskommunen, mens prisen lød på 9.704.000 kroner i Gentofte Kommune. Overordnet er det kommunerne omkring København og Aarhus, der står for de største prisstigninger, og det er netop nærheden til storbyerne, der trækker priserne op.

De laveste huspriser fandt man i maj på Lolland og i Struer Kommune, hvor 140 kvadratmeter hus kunne erhverves for henholdsvis 909.000 kroner og 911.000 kroner. Også lejlighedspriserne fortsætter det vilde prisridt. På landsplan steg de 1,1 procent fra april til maj. I Københavns Kommune steg priserne med 1,1 procent fra april til maj og med hele 24,6 procent det seneste år.

Det betyder, at en gennemsnitlig treværelsesejerlejlighed på 80 kavdratmnetyer i hovedsdtadskommuneni maj blev solgt 6.086.000 kroner. Priserne stiger fortsat i København, men det er den laveste månedlige stigning, vi har set i det seneste år. Det hænger blandt andet sammen med, at vi samtidig ser større nedslag i pris og et stigende udbud af lejligheder i landets hovedstad. Lejlighedsmarkedet er endnu mere hedt i Aarhus Kommune, hvor ejerlejlighederne i maj i gennemsnit blev solgt til priser over udbudsprisen.

Salgspriserne steg med hele 2,1 procent fra april til maj, og køberen af en gennemsnitlig lejlighed på 80 kvadratmeter i Smilets By måtte i gennemsnit lægge knap 20.000 kroner oven i udbudsprisen for at sikre sig lejligheden, der blev solgt for 3.795.000 kroner. I Aarhus ser vi lidt den modsatte tendens end i København.

"Udbuddet er halveret i forhold til sidste år, og priserne stiger fortsat markant," siger Birgit Daetz. Også sommerhuspriserne fortsætter det vilde prisridt. Sommerhuspriserne steg med 0,9 procent fra april til maj, og er det seneste år steget med 8,4 procent. Drømmer man om at nyde sommeren i eget sommerhus, skulle man i maj på landsplan betale 2.082.000 kroner for 80 gennemsnitlige kvadratmeter





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