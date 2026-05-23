Mathilde og Cecilie - Søstre, Fædres, Sadhusmødre

Mathilde Sejr Klenø er født uden livmoder, og derfor var det hendes storesøster, Cecilie Sejr Madsen, der som graviditetsvært - eller surrogat - fødte Konrad i februar 2025 på hospitalet i Viborg. Gennem graviditeten og efter fødslen fulgte TV MIDTVEST familien, og det blev til dokumentaren. Efter fødslen flyttede familien fra Aarhus til området Arnbjerg i Viborg, hvor Mathilde Sejr Klenø stammer fra. Familien er blevet tættere, og de har bygget en relation op, mens Konrad er så lille





