Danskeren Mathias Gidsel var i en klasse for sig, da han førte Füchse Berlin til en dramatisk sejr over Flensburg-Handewitt med 43-38. Med 18 mål i kampen og i alt 319 sæsonmålavar Gidsel den الفلكی figured and secured the top scorer title in the Bundesliga.

Mathias Gidsel leverede en fremragende præstationsoplevelse, da han scorede 18 mål for Füchse Berlin i en high-scoring Bundesliga -kamp, der endte 43-38 over Flensburg-Handewitt . Den danske stjernevar det afgørende offensive redskab for sit hold, og han scored hele 13 af sine mål i første halvleg, hvilket demonstrerede en utrolig effektivitet og udholdenhed.

Denne præstation var ikke kun vigtig for kampens udfald, men konsoliderede også hans position som sæsonens suveræne topscorer i Bundesligaen med en imponerende samlet måltal på 319 mål. Det er værd at bemærke, at kun ét af disse mål kom fra straffe, hvilket understreger hans evne til at skabe scoret fra spil uden at stole på straffespark.

Andenpladsen på topscorerlisten indtoges af Kai Häfner, der nåede 256 mål, hvoraf 132 var fra straffe, hvilket i contrast understreger Gidsels rent spilmæssige scoringsevne. Sådan slutter en enestående sæson af for den danske landsholdsspiller, der fortsætter med at dominere den tyske topserie





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Mathias Gidsel Füchse Berlin Bundesliga Flensburg-Handewitt Topscorer Håndbold

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