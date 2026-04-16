Matematikere truer med boykot af kongres i USA grundet sikkerhedsbekymringer

Over 2.200 matematikere, herunder danske forskere, overvejer at boykotte den kommende internationale matematik-kongres i Philadelphia, USA, på grund af frygt for sikkerhed og diskrimination som følge af USA's immigrationspolitik og internationale handlinger.

Over 2.200 matematikere har underskrevet en opfordring til at boykotte den kommende internationale matematik-kongres (ICM), der afholdes i Philadelphia, USA , i slutningen af juli.

Den primære årsag til boykotten er bekymring for deltagernes sikkerhed og velkomst i USA, hvilket har rejst kritik fra flere forskere, herunder danske Simon Kristensen, professor ved Institut for Matematik på Aarhus Universitet og næstformand for Dansk Matematisk Forening.

ICM betragtes bredt som matematikernes svar på Nobelprisen, og deltagelse i kongressen, samt muligheden for at præsentere sit arbejde, er yderst prestigefuld.

Dårlige erfaringer med amerikanske immigrationsmyndigheder (ICE), rejserestriktioner og USA's politiske handlinger, såsom interventioner i lande som Venezuela og Iran, samt den tidligere trussel mod Grønland, bidrager til utrygheden.

Simon Kristensen fremhæver, at det er et paradoks at fejre et globalt fagligt fællesskab, når flere af dets medlemmer risikerer at blive forhindret i at deltage.

Han ser paralleller mellem USA's nuværende politik og Ruslands handlinger, der førte til en lignende boykot af kongressen i Rusland for fire år siden, som dengang blev afholdt online.

Selvom Kristensen anerkender, at USA's interventioner har et andet udtryk end Ruslands aggressioner i Ukraine, understreger han, at den samlede effekt skaber et usikkert miljø for internationale forskere, især dem med anden etnisk baggrund end vestlig.

Han frygter, at forskere kan blive udsat for deportation, hvilket underminerer kongressens formål.

Arrangørerne af ICM anerkender bekymringerne og forsikrer om, at de har truffet yderligere foranstaltninger for at sikre et trygt og indbydende miljø for alle deltagere, selvom de mener, at en fysisk afholdelse er vigtig i en tid med store udfordringer for videnskaben





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Grønlandsk parlament genoptager arbejde efter fokus på USA-forhandlingerDet grønlandske parlament genoptager arbejdet og skal behandle 147 punkter efter en periode med fokus på forhandlinger med USA. Nye lovforslag skal debatteres, og en ny regering skal dannes efter et regeringssamarbejde blev afsluttet.

Read more »

Folketinget udskyder møde og nyheder fra Ukraine, Kina, USA, Mellemøsten og dyreverdenenFolketinget udskyder møde på grund af bopælssag. Droner er livsvigtige i Ukraine. Brand i BYD's parkeringshus. Trump kritiserer pave Leo. Iran bruger LEGO i propaganda. Nyheder om Kærlighed hvor kragerne vender, regeringsforhandlinger og den ældste gorilla i verden.

Read more »

USA's drøm om en ny militærbase kan blive en livline for døende grønlandsk bygdUSA har kig på tre steder til nye militærbaser i Grønland, blandt andet Narsarsuaq, der tidligere har huset en stor militærbase.

Read more »

VM-skandale under opsejling: Planlægger at mangedoble prisen på togbilletterFodboldfans, der planlægger at se VM-fodbold i USA, skal have den store pengepung frem.

Read more »

USA's konkretisering af interesse i grønlandske militærbaser ses som positiv fremgangAmerikansk interesse i at etablere militærbaser i Grønland har taget en konkret drejning med fokus på specifikke lokationer som Narsarsuaq. Dette ses som et positivt tegn på, at USA har en klar strategi for Grønland, der involverer dialog med Danmark og Grønland, og som adskiller sig fra tidligere politiske udmeldinger. Interessen er drevet af behovet for at forsvare Nordamerika.

Read more »

USAs centralbank: Krigen i Mellemøsten er kilde til usikkerhedEnergi- og brændstofpriser er steget kraftigt i hele USA, og flere forbrugere er pressede på økonomien.

Read more »