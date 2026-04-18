Massivt sikkerhedsbrud på Aalborg Universitet: Personfølsomme data eksponeret i et år

Et stort sikkerhedsbrud på Aalborg Universitet har resulteret i, at personfølsomme oplysninger for næsten 10.000 personer har været tilgængelige for cyberkriminelle i op mod et år. Bruddet, som universitetet nu har anmeldt til Datatilsynet, afslører en alvorlig mangel på datasikkerhed, der har potentielt store konsekvenser for de berørte individer. Situationen understreger behovet for øget opmærksomhed på IT-sikkerhed i danske uddannelsesinstitutioner.

Aalborg Universitet (AAU) står over for en potentielt skadelig situation, idet et hidtil ukendt sikkerhedshul har været udnyttet af cyberkriminelle i omkring et år. Dette har resulteret i, at følsomme personoplysninger tilhørende 9.845 individer har været eksponeret. Universitets anmeldelse til Datatilsynet , som erhvervet aktindsigt i af mediet Version2, afslører omfanget af det alvorlige brud. De kriminelle opnåede adgang til systemerne og potentielt de personlige data på et ukendt tidspunkt for omkring et år siden, og har siden haft uhindret adgang.

Afsløringen af sikkerhedshullet sker efter en periode, hvor universitetet sandsynligvis har været uvidende om den pågående kompromittering. Det er uklart, hvordan sikkerhedshullet specifikt opstod, eller hvilken type systemer der var berørt, ud over at det har givet adgang til personfølsomme oplysninger. Det faktum, at bruddet har stået på i et helt år, rejser alvorlige spørgsmål om universitetets interne IT-sikkerhedsprocedurer og evnen til at detektere og reagere på avancerede trusler. Konsekvenserne for de berørte personer kan være omfattende, lige fra identitetstyveri til anden form for misbrug af de lækkede oplysninger.

Datatilsynet forventes at iværksætte en grundig undersøgelse af sagen for at fastslå, om AAU har levet op til gældende lovgivning om databeskyttelse, herunder GDPR. I kølvandet på denne nyhed er der naturligvis stor bekymring blandt studerende, ansatte og potentielt andre, der har leveret personoplysninger til universitetet. Mange frygter for konsekvenserne af, at deres data har været i de forkerte hænder så længe. Der er generel opfordring til forsigtighed og øget opmærksomhed på mistænkelige henvendelser eller aktiviteter, der måtte dukke op efterfølgende.

For eksperter inden for IT-sikkerhed understreger denne sag endnu engang den konstante og eskalerende trussel fra cyberkriminelle. Det er ikke længere et spørgsmål om *om* et sikkerhedsbrud vil ske, men *hvornår* og hvor alvorligt det vil være. En del af debatten omkring bruddet vil utvivlsomt dreje sig om, hvorvidt den eneste sikre løsning i tilfælde af en langvarig og ukendt kompromittering, som denne, er at isolere og geninstallere de berørte systemer fuldstændigt, frem for at forsøge at fjerne eventuel skadelig software. En fuldstændig geninstallation, efterfulgt af gendannelse af data fra verificerede backups, anses af nogle som den mest effektive metode til at sikre sig mod vedvarende infektioner som for eksempel rootkits, der kan være yderst svære at opdage og fjerne.





Aalborg Universitet Sikkerhedsbrud Datatilsynet Cyberkriminalitet Personfølsomme Oplysninger

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Helena Rosendahl Bach skifter træningssted for medaljejagtSvømmeren Helena Rosendahl Bach flytter fra Aalborg Svømmeklub til Nationalt Træningscenter i København for at optimere sin træning og jagte medaljer ved store mesterskaber. Hun fortsætter dog med at repræsentere Aalborg Svømmeklub. Samtidig uddeles to års karantæne til et makedonsk dommerpar for manipulation af træningsvideoer forud for håndbold-EM.

Aalborg Kommune kritiseres for manglende datasletningEn debatindlæg af Anders Dyrholm fra Orbit Online kritiserer Aalborg Kommune for gentagne fejl i sletningen af borgerdata og peger på en dobbeltstandard i håndhævelsen af GDPR.

Massivt dieseltyveri i Skjern – politiet søger vidnerMellem den 13. og 16. april er 2500 liter dieselolie og 15 dunke stjålet fra en privat adresse i Skjern efter indbrud i en lade. Politiet har ingen mistænkte og opfordrer lokalbefolkningen til at hjælpe med oplysninger.

Aalborg Kommune kritiseres for gentagne fejl i sletning af borgerdataAalborg Kommune kritiseres for gentagne regelbrud i forbindelse med sletning af borgerdata og manglende konsekvenser, hvilket rejser spørgsmål om GDPR-håndhævelse og personligt ansvar.

Aalborg Kommune kritiseres for mangelfuld sletning af persondataAalborg Kommune kritiseres for gentagne brud på reglerne for sletning af persondata, hvilket fører til beskyldninger om en dobbeltstandard i GDPR-håndhævelsen. En ekspert kalder situationen barok.

Blonz ser frem til ny konkurrence på fløjen i Aalborg HåndboldAalborg Håndbold-spilleren Alexandre Blonz forventer øget konkurrence på venstre fløj i næste sæson, især med ankomsten af Magnus Landin. Han ser situationen som speciel, men er klar til at kæmpe om spilletid og overvejer ikke at ændre sin fremtid på grund af dette.

