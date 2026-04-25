Massivt sikkerhedsbrud kompromitterer oplysninger om tusindvis af borgere med hemmelig adresse

En fejl hos Motorstyrelsen har ført til, at personlige oplysninger om omkring 73.000 borgere med hemmelig adresse er blevet delt med virksomheder. Sagen har kostet 225 mio. kr. og skaber stor bekymring blandt de berørte.

Bekymrede borgere står over for alvorlige konsekvenser efter et omfattende sikkerhedsbrud hos Motorstyrelsen , der har kompromitteret følsomme personlige oplysninger for tusindvis af danskere med hemmelig adresse .

Fejlen, der har stået på fra 2021 og frem til sommeren sidste år, har resulteret i, at beskyttede data er blevet delt med uautoriserede virksomheder. Omkring 73.000 borgere er direkte berørt af bruddet, hvilket har udløst frustration og bekymring blandt dem, der er afhængige af hemmelig adresse for at beskytte deres sikkerhed og privatliv. Motorstyrelsen erkender alvoren af situationen og forsikrer, at fejlen nu er rettet, men skaden er allerede sket, og tilliden er blevet svækket.

Sikkerhedsbruddet stammer fra fejl i Motorstyrelsens motorregister, hvor oplysninger om borgere med hemmelig adresse ved en fejl er blevet tilgængelige for eksterne parter. Dette er særligt problematisk, da formålet med en hemmelig adresse netop er at beskytte borgerens identitet og opholdssted mod uønsket opmærksomhed. De berørte borgere har modtaget en besked i deres e-Boks, der informerer dem om bruddet og de potentielle risici.

Motorstyrelsen vurderer, at kun et begrænset antal af de berørte har oplevet direkte misbrug af deres data, men det fulde omfang af konsekvenserne er stadig ukendt. Denne usikkerhed skaber yderligere bekymring og frustration blandt de berørte, der nu frygter for deres sikkerhed og privatliv. Sagen har allerede rejst spørgsmål om ansvarlighed og de mulige juridiske konsekvenser for Motorstyrelsen. Det er endnu uvist, om bruddet vil føre til yderligere undersøgelser eller sanktioner mod myndigheden.

Borgere, der er berørt af bruddet, har mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet, som vil undersøge sagen nærmere og vurdere, om der er sket overtrædelser af databeskyttelseslovgivningen. Motorstyrelsen har lovet at styrke sine interne kontroller for at forhindre lignende fejl i fremtiden, men mange borgere tvivler på, om disse foranstaltninger vil være tilstrækkelige til at genoprette tilliden. Udover de umiddelbare bekymringer om sikkerhed og privatliv, rejser sagen også spørgsmål om den samlede omkostning af fejlen.

Det er blevet afdækket, at udbedringen af fejlen og håndteringen af konsekvenserne allerede har kostet skatteyderne 225 millioner kroner. Dette beløb kan stige yderligere, afhængigt af omfanget af eventuelle juridiske krav og erstatningssager. Kritikere påpeger, at dette er et enormt spild af offentlige midler, der kunne være brugt på mere produktive formål. Sagen understreger behovet for en grundlæggende gennemgang af Motorstyrelsens it-sikkerhed og databeskyttelsesprocedurer.

Det er afgørende, at myndigheden investerer i moderne teknologi og uddannelse af personale for at sikre, at personlige oplysninger behandles sikkert og i overensstemmelse med lovgivningen. Manglende handling kan føre til yderligere sikkerhedsbrud og tab af tillid til offentlige myndigheder. Denne hændelse er en alvorlig påmindelse om, hvor vigtigt det er at beskytte borgernes personlige oplysninger, og at myndighederne tager dette ansvar alvorligt.

Den langvarige periode, hvor fejlen har stået på, er særligt bekymrende og rejser spørgsmål om, hvorfor den ikke blev opdaget og rettet tidligere. Det er essentielt, at der etableres effektive overvågningssystemer og rutiner for at identificere og håndtere sikkerhedsrisici proaktivt





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Familie i dyb sorg efter Landsretsafgørelse i Anna Sveistrup-sagenVestre Landsret fastholdt tirsdag dommen på 12 års fængsel til Elias Shegow for drabet på den 13-årige Anna Sveistrup. Familien er dybt skuffet og føler, at retssystemet har svigtet.

Read more »

Forsvarsadvokat i Hjallerup-sagen udsat for massiv kritik og hadefulde beskederForsvarsadvokat Mette Grith Stage modtager en bølge af negative reaktioner og personlige angreb efter ankesagen i Hjallerup-sagen, hvor Elias Shegow blev dømt for drabet på Anna Sveistrup. Kritikken kommer både fra de efterladte og fra personer uden tilknytning til sagen.

Read more »

Folketinget vil undersøge Lars Bojes annoncer: Nu reagerer hanLars Boje finansierede milliondyre reklamer med skattekroner, og nu går Folketinget ind i sagen.

Read more »

Kvinde tilkendt erstatning for misbrug af CPR-nummerEn kvinde har fået tilkendt 10.000 kroner i erstatning, efter hendes CPR-nummer blev brugt til uautoriseret indmeldelse i fagforeningen Det Faglige Hus. Sagen er en af de første af sin slags.

Read more »

Intern strid i Dansk Journalistforbund om ulovlige kontantudbetalingerTidligere faglig konsulent kritiserer DJ-forperson for at nedtone omfanget af overenskomststridige udbetalinger under arbejdsnedlæggelser. Sagen rejser spørgsmål om forbundets ansvarlighed og interne kontrol.

Read more »

Mystisk brummelyd generer Dragør-borgereBeboere i Dragør på Amager er plaget af en uforklarlig brummelyd. Ingeniøren undersøger sagen og modtager forslag fra læsere, vurderet af en akustikekspert. Sagen har fået lokal opmærksomhed fra Dragør Nyt.

Read more »